Uszkodzony zamek w drzwiach – co począć?

Uszkodzenie zamka może być bardzo problematyczne zarówno wtedy, kiedy nie możemy dostać się do mieszkania czy też domu, jak również w sytuacji, gdy się w nim zatrzasnęliśmy. Co wtedy robić, jeśli nie jesteśmy w stanie sami przeprowadzić naprawy? Po pierwsze – zachować spokój, a po drugie skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Zatrzaśnięte drzwi – co robić?

Drzwi są bardzo mocno eksploatowanym elementem wyposażenia domów i mieszkań. Niestety, jak każdy z przedmiotów, także i zamki, jakie się w nich znajdują mogą po prostu się zepsuć, albo zablokować. Bez względu na to czy dojdzie do tego, kiedy nie możemy dostać do środka czy też zatrzasnęliśmy się, należy przede wszystkim zachować spokój.

Zatrzaśnięty lub zepsuty zamek, to nie powód do tego, aby wpadać panikę. Często zdarza się, że zatrzaśnięty zamek to problem powstały na skutek użycia niewłaściwego klucza czy też nie otworzenia go do końca, więc jesteśmy w stanie samodzielnie rozwiązać ten problem. Jeśli jednak uznamy, że nie wiemy jak otworzyć zepsuty zamek w drzwiach, wówczas należy po prostu skontaktować się z fachowcem. Ślusarz po pierwsze ustali z jaką usterką mamy do czynienia, a następnie w zależności od potrzeb naprawi zamek w drzwiach, albo też go wymieni.

Naprawa czy wymiana zamka?

Kiedy zamek w drzwiach kwalifikuje się do naprawy? Na to pytanie da się odpowiedzieć po dokładnym sprawdzeniu jego mechanizmu. Przede wszystkim należy zweryfikować to czy nie ma problemów z przekręceniem klucza czy też klamka nie jest opadająca. Mogło także dojść do blokady mechanizmu zapadkowego. Najlepiej jest to sprawdzić stosując np. odrdzewiacz, jeśli przyczyną awarii jest korozja, albo środek w sprayu dedykowany nasmarowaniu zamka. Takie działanie spowoduje, że pozbędziemy się wilgoci oraz zabrudzeń z mechanizmu wewnętrznego. Jeśli takie próby naprawy nie poprawią sytuacji, wówczas raczej w grę wejdzie naprawa zamka przez ślusarza, albo też jego wymiana.

Weryfikację problemu najlepiej jest powierzyć profesjonalistom, który oferują swoje usługi 24 godzinę na dobę. Do awarii zamka może dojść w każdej chwili, więc warto posiadać kontakt do sprawdzonego pogotowia zamkowego, które będzie w stanie nam pomoc bez względu na porę dnia i nocy. Tego typu specjaliści będą także pomocni wówczas, kiedy potrzebne nam będzie awaryjne otworzenie samochodu. Większość tego typu firm posiada taką usługę w swojej ofercie. Jak rozpoznać, że mamy do czynienia z profesjonalistami? Dobry ślusarz potrafi szybko zidentyfikować powstały problem i żadnego pytania nie pozostawia bez odpowiedzi. Nie bez znaczenia pozostaje także fachowe doradztwo, jak również dysponowanie niezbędnym sprzętem niezbędnym do realizacji usług ślusarskich.