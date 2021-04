Uszkodzony zamek w drzwiach – Jak otworzyć drzwi?

Niejednokrotnie zdarza się, że z jakichś przyczyn dochodzi do uszkodzenia zamka w drzwiach. Czasem np. przy wnoszeniu mebli ktoś uderzy ciężkim przedmiotem o zamek, co powoduje, że drobny mechanizm może odmówić posłuszeństwa. Ślusarze pracujący w Pogotowiu zamkowym w Gdyni znają wiele takich przypadków, kiedy z różnych względów nie wystarczyła zwykła naprawa, a trzeba było przeprowadzić wymianę zamka w drzwiach.

Problemy z zamkiem w Gdyni? Wezwij Pogotowie ślusarskie

Zamek w drzwiach może nam sprawić bardzo dużo kłopotów. Szczególnie wiedzą o tym wszystkie te osoby, które napotkały awarię w późnych godzinach wieczornych albo rano, gdy się spieszymy, a tu okazuje się, że mechanizm jest popsuty. Najczęściej wówczas występujące problemy to na przykład klucz, który utkwił zamku albo się złamał. Jeszcze większy problem będziemy mieli, jeżeli zamek jest w pełni zautomatyzowany i został uszkodzony przez nieumiejętne użytkowanie lub po prostu był wadliwy. Niestety w wielu sytuacjach zatrzaśnięte drzwi próbujemy otworzyć sami. W efekcie może dojść do bardzo dużych zniszczeń nie tylko zamka, ale również powierzchni niejednokrotnie bardzo kosztownych drzwi. Kiedy nie jest możliwa naprawienie go, pozostaje wymiana zamka w drzwiach, czym oczywiście powinni zająć się specjaliści z Pogotowia zamkowego z Gdyni.

Kiedy warto wezwać profesjonalnego ślusarza?

Są pewne sytuacje, gdy możemy sobie z problemem z zamkiem poradzić samodzielnie. Mowa jednak o najprostszych przypadkach, gdy na przykład użyliśmy nie tego klucza albo drzwi nie zostały otwarte do końca. Czasami też, gdy klucz utkwił w zamku, ślusarze rekomendują włożenie drugiego klucza z drugiej strony drzwi i delikatne opukiwanie młotkiem. Nie zawsze jednak te zabiegi będą kończyły się pozytywnym rezultatem. Jeżeli przypuszczamy, że jest to poważniejszy problem, to trzeba wezwać ślusarzy. Samodzielne manipulowanie śrubokrętem może naruszyć delikatną powierzchnię drzwi albo popsuć całkowicie zamek, który można przecież uratować – zajmą się tym fachowcy Pogotowia ślusarskiego z Gdyni, do których kontakt mieści się na stronie https://www.pogotowie-zamkowe-gdynia-24h.pl. Wykwalifikowani ślusarze stwierdzą, czy niezbędna będzie wymiana zamka w drzwiach, wystarczą umiejętne działania w celu naprawy zamka.

Za co cenimy ślusarzy z Pogotowia zamkowego? Naprawa zamków i nie tylko

W bardzo wielu przypadkach, gdy specjalista zjawi się na miejscu awarii zamka, może się okazać, że problem zostanie usunięty w kilkanaście minut. Zawdzięczamy to temu, że fachowcy z Pogotowia zamkowego mają bardzo duże doświadczenie zawodowe i posiadają wszystkie niezbędne umiejętności. Sprzęt wykorzystywany w takich zleceniach pochodzi od najlepszych producentów, a w razie potrzeby naprawa i wymiana zamków przebiega bardzo sprawnie. Zaletą wyboru usług ślusarskich w Gdyni jest również to, że specjaliści zawsze mają przy sobie kilka modeli zamków, w różnych rozmiarach tak, aby można było wykonać ich montaż w drzwiach wejściowych w firmie lub mieszkaniu.