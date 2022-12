W czym specjalizuje się protetyka stomatologiczna?

Każdy z nas marzy o pięknym, zadbanym uśmiech, jednak nie zawsze możemy cieszyć się zdrowymi zębami. Niekiedy z różnych powodów zęby wymagają interwencji protetyka. W czym specjalizuje się protetyk stomatolog i jak może nam pomóc?

Czym jest protetyka stomatologiczna Kraków?

Protetyka stomatologiczna Kraków jest dziedziną stomatologii zajmującą się diagnostyką oraz leczeniem różnego rodzaju wad zgryzu oraz bezzębia. Celem usług protetycznych jest uzupełnienie braków zębowych, odbudowa utraconych zębów. W tym wypadku protetyk wykorzystuje jest wiedzę z zakresu chirurgi szczękowej, radiologii, onkologii, laryngologi, a także dermatologii. Leczenie protetyczne jest wdrażane wtedy, gdy zwykłe leczenie stomatologiczne nie wchodzi w grę. W jakich sytuacjach należy udać się do takiego specjalisty? Pomoc protetyka to dobry wybór, gdy borykamy się z utratą części zębów. Dzięki współpracy z takim specjalistą będziemy w stanie zminimalizować negatywne skutki takiego stanu rzeczy. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale brak zębów w łuku zębowym, może być powodem zaniku kości, powstawania kolejnych ubytków itp.

Wybielanie zębów u dentysty

Czy wybielanie zębów warto przeprowadzić u dentysty? Bez wątpienia tak, gdyż w tym wypadku możemy liczyć na dobre efekty, co więcej nie ponosimy żadnego ryzyka związanego z niewłaściwym użytkowaniem produktów do wybielania zębów. Możliwości są dwie, bo można zdecydować się na szybkie wybielanie specjalną lampą, tym wypadku sprawa zostaje załatwiona na jednej wizycie. Innym rozwiązaniem jest wybielanie nakładkowe, w tym wypadku otrzymuje specjalne nakładki, na które nakładamy żel wybielające, dzięki temu możemy stopniować efekt. Wybielanie nakładkowe to dobry wybór dla osób posiadających wrażliwe zęby.