Coraz więcej inwestorów decyduje się na montaż okien drewnianych. Skąd popularność tego rozwiązania? Drewno to ponadczasowy surowiec – przyjazny środowisku i zdrowiu człowieka. Klasyczny materiał daje producentom wiele możliwości. Naturalny wygląd i oryginalny klimat to nie wszystko. W czym tkwi prawdziwy sekret ponadczasowości drewnianej stolarki okiennej?

Jakość, która zostanie z Tobą na lata

Okna drewniane są zdecydowanie trwalsze od popularnych okien plastikowych. To doskonała inwestycja. Upływający czas nie obniży ich parametrów technicznych. To produkty luksusowe, wyróżniające się nietuzinkowym designem. Naturalne surowce są bardziej cenione niż syntetyczne materiały. Mimo upływających lat okna drewniane gwarantują najwyższy komfort użytkowania. Stanowią ponadczasową dekorację zarówno wnętrza domu, jak i elewacji.

Wbrew obiegowej opinii okna drewniane pasują nie tylko do tradycyjnych czy rustykalnych aranżacji. Świetnie wyglądają we wszystkich pomieszczeniach – niezależnie od ich stylu czy przeznaczenia. Wysokogatunkowe drewno może być luksusową ozdobą minimalistycznych przestrzeni oraz nowoczesnego budownictwa. Drewniane ramy, starannie przygotowane przez najlepszych producentów okien drewnianych, przykuwają wzrok i stanowią ponadczasową ozdobę całego budynku.

Jak dbać o okna drewniane?

Choć trendy zmieniają się w zależności od sezonu, to jednak wysokiej jakości okna drewniane, jeśli będą otoczone odpowiednią opieką, zostaną z Tobą na długie lata. Warto stosować się do wskazówek dotyczących konserwacji i pielęgnacji, by jak najdłużej cieszyć się ponadczasowym pięknem naturalnego surowca. Odnawianie drewna nie należy do najtrudniejszych zadań – wystarczy systematycznie oczyszczać stolarkę otworową przed okresem letnim i zimowym. Wystarczy kilka kropel wody i łagodnego detergentu, by usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

Czy drewniana stolarka okienna jest ekologiczna?

Drewno jest przyjazne dla środowiska naturalnego. Wybierając stolarkę otworową, warto zdecydować się na ofertę sprawdzonej fabryki okien drewnianych Urzędowski, aby mieć pewność, że wszystkie materiały (nie tylko sama rama) są bezpieczne dla przyrody i nie stanowią zagrożenia również dla domowników. Ekologia, prestiż i funkcjonalność – w tym tkwi sekret ponadczasowości okien drewnianych.