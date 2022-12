W dzisiejszych czasach podstawą budowania wizerunku marki jest marketing internetowy. Mimo to bardziej tradycyjne formy reklamy nadal są skuteczne i chętnie wykorzystywane. Jednymi z najskuteczniejszych, a jednocześnie najtańszych nośników są gadżety reklamowe, które mogą przybierać różną formę. Co sprawia, że są tak skuteczne? Dlaczego klienci bardzo lubią gadżety reklamowe? Poznaj kilka powodów.

Dlaczego ludzie uwielbiają gadżety reklamowe?

Nie ma co owijać w bawełnę, ludzie lubią darmowe rzeczy. Więc, gdy konsumenci otrzymują od marki gratisy w postaci gadżetów reklamowych, które produkuje np. Agencja reklamowa Studio Siedem z Krakowa, zaczynają mieć uczucia również względem marki. Podobnie dzieje się, gdy gadżet reklamowy jest gratisem za wydanie określonej kwoty czy skorzystanie ze specjalnej oferty. Konsumentom zapada to w pamięci, jako miły gest i chętniej powrócą do Twojej firmy czy to stacjonarnie, czy online, a nawet będą bardziej skłonni polecić ją znajomym.

Gadżety reklamowe są przydatne

To, co wyróżnia gadżety reklamowe z nadrukiem spośród innych form reklamy, jest to, że nie są jedynie sloganem na papierze czy ekranie komputera. Są fizyczną i co ważne przydatną rzeczą. Dla konsumenta ma więc wartość użytkową. W zależności od gadżetu reklamowego może używać go w pracy, domu czy w codziennych sytuacjach. Jednocześnie cały czas widzi komunikat reklamowy, którego nie da się wyłączyć, jak reklamy w telewizji. Im dłużej jest on użytkowany, tym klient bardziej oswaja się z logo, sloganem czy kolorami marki. Dzięki temu, gdy będzie chciał skorzystać z usługi, jakie oferuje Twoja firma lub kupić produkt, który sprzedajesz, gadżet reklamowy może zaważyć na tym, którą firmę wybierze.

Gadżety reklamowe jako budowanie relacji z klientem

Upominek, jakim jest gadżet reklamowy jest miłym gestem w stronę klienta. Przestaje on się czuć jak anonimowa jednostka, a zaczyna budować się relacja z nim. Wręczenie takiego gadżetu konsumentowi, który jeszcze nie korzystał z Twoich produktów lub usług, sprawia, że szanse, że zrobi to w przyszłości rosną. Jeśli natomiast chodzi o stałych i powracających klientów, akcesoria reklamowe pozwalają podtrzymać z nimi wcześniej zbudowaną relację. Konsumenci czują, że marce na nich zależy, że o nich pamięta i doceniają to. Nawet małym upominkiem można wiele zdziałać!