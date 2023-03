W jaki sposób montowane są zamki elektroniczne do drzwi zewnętrznych?

Zamki elektroniczne to coraz chętniej wykorzystywane rozwiązania. Stosuje się je zarówno w domach, jak i mieszkaniach prywatnych, hotelach i apartamentach na wynajem. Jakie są korzyści i jak się montuje tego rodzaju zamki?

W jaki sposób montuje się zamki elektroniczne?

Zamki elektroniczne to systemy zamykania i otwierania drzwi, które nie wymagają użycia klucza. Zwolnienie blokady następuje po wprowadzeniu pinu, odczytu odcisku palca lub z pomocą aplikacji w telefonie. Zamki elektroniczne do drzwi zewnętrznych montuje się obok tradycyjnego zamka na klucz lub zamiast niego. W zależności od zastosowanego systemu składają się z małej klawiatury lub czytnika umieszczonego np. na klamce. Wybór jest szeroki i można dopasować zamek do potrzeb danej nieruchomości. Ważne jest, żeby zastosować taki zamek, który będzie dopasowany do panujących warunków. W przypadku drzwi zewnętrznych musi być on odporny na urazy mechaniczne, wilgoć, opady oraz niskie, bądź wysokie temperatury.

Jakie są zalety korzystania z zamków elektronicznych?

Zastosowanie zamków elektronicznych całkowicie likwiduje konieczność korzystania z kluczy. Jest to szczególnie wygodne w przypadku posiadania mieszkania na wynajem krótkoterminowy, gdy goście zmieniają się czasami nawet codziennie. Dzięki temu, że wystarczy podać im kod do otwarcia drzwi, nie ma konieczności spotykania się i przekazywania kluczy osobiście. Pozwala to zaoszczędzić czas i usprawnić cały proces. Coraz częściej tego rodzaju zamki są stosowane w obiektach użyteczności publicznej. Klamka elektroniczna na kod zamontowana w drzwiach prowadzących do strefy przeznaczonej wyłącznie dla pracowników zapewnia dostęp tylko wybranym osobom znającym pin. Gwarantuje to bezpieczeństwo, jak również zapewnia wygodę, ponieważ nie trzeba nosić ze sobą kluczy. Wykorzystanie zamków elektronicznych we własnym domu pozwala na bieżąco kontrolować otwieranie drzwi np. z poziomu aplikacji w telefonie.