W jaki sposób można otrzymać recepty przez internet? Opis krok po kroku i koszty

Receptę można dzisiaj uzyskać nie tylko w trakcie zwykłej wizyty lekarskiej. Ponadto zlecenie na leki można otrzymać także podczas konsultacji internetowej. Jak uzyskać e-receptę bez konieczności wychodzenia z domu? Sprawdź!

Recepta przez internet – co to jest?

Aby zakupić określone rodzaje leków, trzeba posiadać receptę. Może być ona wypisana jedynie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, czyli na przykład przez lekarza.

Aktualnie recepty mają formę e-recept, czyli kodów, które przekazywane są pacjentowi po to, aby mógł on następnie zrealizować zlecenie w aptece. Dzięki temu nie ma już potrzeby noszenia przy sobie papierowego dokumentu. To znacznie ułatwiło także wypisywanie recept przez lekarzy prowadzących konsultacje online.

Kiedy warto skorzystać z recepty online?

Recepty wypisywane przez internet to wygodne rozwiązanie w sytuacji, gdy nie można udać się akurat do lekarza, a recepta potrzebna jest jak najszybciej.

Najczęściej usługi tego typu wybierane są przez osoby chorujące przewlekle, które muszą stale zażywać leki. Także są one popularne wśród kobiet, które przez recepty przez internet – https://receptyonline24.pl/ uzyskują dostęp do antykoncepcji, w tym także antykoncepcji awaryjnej, czyli tabletek „dzień po”.

Oczywiście, recepty przez internet sprawdzą się także w wielu innych sytuacjach, gdy wizyta lekarska osobiście czy teleporada akurat nie są dostępne.

Gdzie można otrzymać receptę przez internet?

Aktualnie wypisywaniem recept online zajmują się przede wszystkim placówki medyczne świadczące usługi za pośrednictwem internetu.

Obecnie, w dobie pandemii COVID, takie usługi zyskały na popularności. Są one prowadzone głównie w prywatnych placówkach medycznych, także tych należących do sieci, w których można korzystać z usług medycznych w ramach abonamentu.

Jak uzyskać receptę na leki przez internet?

W celu uzyskania recepty online konieczne jest postępowanie według poniższych kroków:

1. Wybranie placówki medycznej, która może wypisać leki na receptę przez internet – można znaleźć ją online.

2. Zarejestrowanie się na stronie internetowej placówki medycznej.

3. Wybranie leków, jakie są potrzebne na receptę, albo też wybranie konsultacji z określonym lekarzem.

4. Wypełnienie formularza medycznego, w którym zawiera się informacje dotyczące stanu zdrowia.

5. Opłacenie usługi medycznej online – można zrobić to szybkim przelewem.

6. Skorzystanie z konsultacji lekarskiej, w ramach której lekarz wypisuje receptę przez internet.

7. Przekazanie kodu z receptą – jest on wysyłany za pośrednictwem internetu i jako SMS.

Koszt uzyskania recepty przez internet to najczęściej od 80 do 120 zł.