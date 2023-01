Piec wolnostojący, czyli tzw. koza może pełnić funkcje dekoracyjne i doskonale pasuje do wnętrz stylizowanych. Jednak ma on wiele więcej ważnych zalet. Pozwala szybko i skutecznie zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu, a przy tym daje niepowtarzalny klimat i przyjemny, romantyczny nastrój. Wśród licznych zalet pieca wolnostojącego znajduje się też łatwe użytkowanie i wydajne działanie. Sprawdź, gdzie najlepiej postawić oryginalną i niedrogą kozę!

Piec wolnostojący w salonie

Piec typu koza w salonie urządzonym w stylu góralskim, wiejskim, nowoczesnym lub retro to ciekawy widok. Trzeba pamiętać o dobrej wentylacji w salonie, w którym ma działać piec. Urządzenie musi stać na twardym podłożu, a jego najbliższe otoczenie powinno być odporne na działanie wysokich temperatur. Dlatego w zasięgu około 1 m wokół pieca nie powinny znajdować się żadne łatwopalne materiały. Do takiego urządzenia trzeba zamontować specjalny komin izolowany, przez który spaliny będą odprowadzane na zewnątrz i wypuszczane w pewnym oddaleniu od użytkowników pieca. Koniecznie też trzeba pomyśleć o dzieciach i zwierzętach, które mogą się zbliżyć do nagrzanego urządzenia i dotkliwie poparzyć.

Piece typu koza w pomieszczeniach niemieszkalnych

Kozy są także niezwykle popularne w pomieszczeniach, które nie służą za całoroczne mieszkania. Prosta konstrukcja, szybkie i efektywne grzanie, brak konieczności zabudowania pieca to zalety, które są chętnie wykorzystywane przez właścicieli sezonowych obiektów turystycznych i gastronomicznych. Bardzo ważne jest jego dobranie do stylu, w jakim urządzone jest pomieszczenie oraz dopasowanie do rodzaju nieruchomości i jej metrażu. Zadanie ułatwia duży wybór pieców wolnostojących, które znajdziesz m.in. na wkładykominowe.pl. Dzięki temu w prosty sposób można skompletować dekoracyjny element wyposażenia, który dodatkowo będzie stanowił wydajne źródło ogrzewania.

Efektowny i finezyjny piec wolnostojący typu koza to sentymentalny ukłon w stronę naszych przodków. Również dziś warto docenić jego wszechstronność, łatwość obsługi i nieodparty urok. Wstaw kocioł wolnostojący do Twojego salonu lub innego pomieszczenia i przekonaj się, że to urządzenie potrafi skutecznie ogrzać lokal nawet w najchłodniejsze wieczory.