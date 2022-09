Warunki techniczne dla kotłów z zamkniętą komorą spalania. Co warto wiedzieć?

Na rynku dostępne są kotły gazowe z otwartą albo zamkniętą komorą spalania. Te drugie pobierają powietrze z zewnątrz poprzez specjalny przewód powietrzno-spalinowy. Dzięki temu do palnika dostarczana jest odpowiednia ilość tlenu, a ryzyko powstawania czadu jest wyeliminowane. Taka konstrukcja urządzenia grzewczego powoduje, że spaliny są całkowicie odizolowane od pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł i wydostają się na zewnątrz. Z tego artykułu dowiesz się, jakie warunki techniczne trzeba spełnić, aby móc zamontować w swoim domu kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania.

Dlaczego warto zdecydować się na zakup kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania?

Kotły z zamkniętą komorą spalania gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. Spaliny są szczelnie odizolowane od wnętrz budynku, dzięki czemu nie ma możliwości, aby się do nich przedostawały. Wbudowany w kocioł wentylator usprawnia usuwanie ich na zewnątrz. Nowoczesne modele pieców gazowych z zamkniętą komorą spalania zostały wyposażone w dodatkowe czujniki, które w razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii, natychmiast je wyłączają. Zastosowanie zamkniętej komory spalania wpływa również na większą wydajność kotłów, a także umożliwia montaż takich urządzeń w różnych pomieszczeniach w domu.

W jakich pomieszczeniach można zamontować kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania?

Zamknięta komora spalania daje dużą swobodę instalacyjną. Kotły z zamkniętą komorą spalania mogą być montowane w pomieszczeniach pozbawionych okien lub kanału nawiewnego. Dzięki temu, że są one wyposażone w przewód powietrzno-spalinowy, zminimalizowany jest napływ powietrza z zewnątrz, dzięki czemu wnętrze, w którym znajduje się kocioł, nie jest narażone na wychładzanie. Powietrze dostarczane tym przewodem jest wstępnie podgrzewane, dzięki czemu wydajność urządzenia wzrasta.

Przepisy określają, w jakich pomieszczeniach mogą być montowane kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania, które możesz kupić np. w sklepie z urządzeniami grzewczymi Merkury. Jeżeli moc takiego urządzenia nie przekracza 30kW, to może być ono zamontowane w pomieszczeniu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi. Może to być np. pomieszczenie pomocnicze w mieszkaniach znajdujących się na dowolnym piętrze budynku. Piece tego typu mogą być także montowane w pomieszczeniach mieszkalnych niezależnie od tego, jaki rodzaj wentylacji został w nich zastosowany, jeżeli zostanie w nich użyty koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy.

Pomieszczenie, w którym może zostać zamontowany taki kocioł, musi mieć minimalną kubaturę wynoszącą 6,5 m3 oraz wysokość co najmniej 2,2 m. W warunkach technicznych nie ma informacji dotyczących odporności ogniowej ścian, stropów i drzwi pomieszczeń, w których mają być instalowane tego typu urządzenia. Kocioł musi być zamontowany w odległości minimum 1 m od przeciwległej ściany, dzięki czemu jego obsługa będzie wygodna.

Warunki techniczne dla kotłów z zamkniętą komorą spalania z odprowadzeniem spalin przez ścianę zewnętrzną

Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania oraz odprowadzeniem spalin przez ścianę zewnętrzną wymaga użycia indywidualnych koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych albo oddzielnych przewodów powietrznych i spalinowych. Maksymalna moc takiego urządzenia powinna wynosić 5 kW w przypadku budownictwa wielorodzinnego, a 21 kW w domach jednorodzinnych. Wyloty przewodów muszą być zlokalizowane w ścianach zewnętrznych w taki sposób, aby były od siebie oddalone o minimum 3 m. Ich odległość od krawędzi otwieranych okien i ryzalitów nie może być mniejsza niż 0,5 m. Jeśli chodzi o wysokość ich umiejscowienia, to powinna ona wynosić co najmniej 2,5 m nad poziomem terenu. Jeśli w pobliżu (minimum 8 m) nie znajduje się żadne miejsce rekreacyjne lub plac zabaw, to dopuszcza się możliwość ich niższego ulokowania.