Wiercenie w betonie – jak wygląda w praktyce?

Jednym z częściej wykonywanych działań remontowych i budowlanych będzie na pewno wiercenie w betonie. Otwory będziemy wiercili w bardzo różnych celach. Może chodzić o umieszczenie kołków w ścianach, aby zamocować obrazy, czy też półki. Wierci się także w suficie, aby zapewnić odpowiednio mocne uchwyty dla lamp lub donic.

Wiercić możemy na wiele różnych sposobów

Przede wszystkim, jeżeli już musimy wiercić w betonie, to niezależnie od tego, czy będzie to ściana, czy też podłoga albo sufit, musimy oczywiście odpowiednio się przygotować. Nie wystarczy tylko wziąć wiertarkę i byle jakie wiertło. Niezależnie od tego, czy będzie to wiercenie w betonie w Krakowie, czy też w innym mieście, specjaliści, którzy będą się podejmować takich działań, muszą być przynajmniej mniej więcej zorientowani w tym, jakie wiertła będą wykorzystywane. One będą kluczowe. Muszą mieć odpowiednią grubość i wielkość. To musi być także specjalny typ wierteł.

Najczęściej oczywiście używana będzie wiertarka udarowa albo młotowiertarka. Dzięki takim urządzeniom można skutecznie przebić się przez beton, co jest ważne, jeżeli będzie on bardzo twardy. Stosuje się tu specjalistyczne wiertła do betonu, które mają zaostrzone wzmocnione końcówki. Dzięki temu właśnie mogą sobie poradzić z twardością betonu.

Co jest ważne podczas wiercenia w betonie?

Jedną z ważniejszych kwestii w takich sytuacjach będzie oczywiście odpowiednie zabezpieczenie powierzchni. Trzeba na przykład ochronić okoliczne elementy. Wykorzystuje się tu specjalne płachty, dzięki czemu można zablokować rozprzestrzenianie się pyłu betonowego. Poza tym niezależnie od tego, czy będzie to cięcie betonu, czy też wiercenie, należy także bardzo precyzyjnie oznaczyć miejsce. W końcu chcemy wywiercić dziury bardzo precyzyjnie, a jest to szczególnie ważne, jeżeli otworów musi być więcej i muszą być one na odpowiedniej wysokości względem siebie. Wykorzystuje się tu na przykład poziomicę, co pozwala na bardzo proste oznaczenie. Poza tym samo rozpoczęcie wiercenia powinno się rozpoczynać delikatnie tak, aby utrzymana była prostopadłość do powierzchni.