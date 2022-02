Wizerunek prawnika – sposoby na jego skuteczne budowanie

Uczelnie wyższe kształcą kształcą ogromne ilości prawników, co ma wpływ na wzrost konkurencji w tej branży. Prawnik, który chce zdobyć klientów i zarabiać więcej musi zadbać o swój wizerunek. Dodatkowym powodem, dla którego profesjonalny wizerunek to już konieczność jest przestawienie się wielu kancelarii na świadczenie usług prawnych online. Co zrobić, żeby potencjalni klienci postrzegali nas jako ekspertów?

Profesjonalny wizerunek przepustką do lepszych zarobków

Zawód prawnika kojarzy się wielu ludziom z bardzo dobrymi zarobkami, jednak osoby znające tę branżę od środka doskonale zdają sobie sprawę, że nie zawsze jest to prawdą. Na ogromne dochody może liczyć garstka najlepszych, rozpoznawalnych specjalistów, pozostałym nie jest wcale łatwo. Większa liczba prawników powoduje, że klienci mają z czego wybierać, a to z kolei wpływa na wzrost ich oczekiwań. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że w trudnym okresie pandemii coraz więcej osób korzysta z porad prawnych online. W takiej sytuacji klienci najchętniej wybierają tych prawników, którzy potrafią najlepiej zaprezentować się w sieci. Brak bezpośredniego kontaktu sprawia, że prawnik jest oceniany na podstawie jednego, maksymalnie kilku zdjęć. Jest to duża szansa, a jednocześnie potężna wada, jeżeli nie możemy pochwalić się doskonałymi fotografiami wizerunkowymi.

Zdjęcia wizerunkowe powinny znaleźć się na stronie internetowej prawnika. Warto umieszczać je również w mediach społecznościowych i forach internetowych.

Zrozummy swoich klientów

Prawnik, który chce osiągnąć sukces musi zrozumieć swoich klientów. Przede wszystkim powinien zadać sobie pytanie do kogo skierowana jest jego oferta. Warto jest wybrać swoją docelową grupę i do niej kierować swoją ofertę. Zastanówmy się w jakim wieku są nasi potencjalni klienci, do jakiej branży należą, jakie mają problemy, w jakich miejscach można ich spotkać.

Pamiętajmy, że osoby, które nigdy nie korzystały z usług prawnych w pierwszej kolejności zdecydują się zgłosić do specjalistów, których polecają ich rodzina i znajomi. Jeżeli w ich otoczeniu brak osób mających doświadczenie z prawnikami, najprawdopodobniej będą szukać opinii w internecie.

Jeżeli do wyboru mamy jedynie prawników „z internetu” będziemy sugerować się opiniami innych użytkowników, a także wizerunkiem specjalistów. Zadziała tu „efekt aureoli” – jeżeli zdjęcie prawnika zrobi na nas dobre wrażenie, uznamy go za kompetentnego i będziemy chcieli podjąć współpracę. W przypadku, gdy fotografia z jakichś przyczyn nie będzie dla nas przekonująca, nie nawiążemy z daną osobą kontaktu.

Zdjęcia, które tworzą wizerunek prawnika

Na wizerunek prawnika składa się wiele elementów. Zdjęcia bez wątpienia są jednym z ważniejszych. Dużym atutem wizerunku w sieci jest fakt, że możemy go w pełni kontrolować (nie mamy takiej możliwości, gdy na co dzień pracujemy z klientami). Na swojej stronie internetowej możemy zamieścić jedną z setek fotografii – tę, na której prezentujemy się najlepiej. Warto wykorzystać takie możliwości. Zwłaszcza, że profesjonalne zdjęcia wizerunkowe mogą zarabiać na siebie latami.

Pamiętajmy, że zdjęcie wizerunkowe znacząco różni się od zwykłych fotografii. Ważny jest na nim każdy element – wyraz twarzy, postawa, ubiór, makijaż, fryzura, biżuteria, akcesoria, otoczenie. Jeżeli zdecydujemy się na publikowanie w sieci większej ilości fotografii biznesowych, musimy zadbać o to, żeby były one spójne (w przeciwnym razie weryfikujący nasze dane potencjalny klient nie nabierze do nas zaufania).

Komu zlecić wykonanie zdjęć wizerunkowych prawnika?

Same zdjęcia biznesowe nie sprawią, że zaczniemy więcej zarabiać, ale mogą bardzo przyspieszyć ten proces. Żeby fotografie pracowały na nasz sukces muszą być naprawdę dobre. Z tego względu należy zlecić ich wykonanie profesjonalnemu prawnikowi biznesowemu. Najlepiej jest wybrać osobę, która ma doświadczenie w pracy z klientami z naszej branży. Przed rozpoczęciem współpracy obowiązkowo zapoznajmy się z portfolio fotografa.