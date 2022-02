Wykładziny biurowe — jak je wybrać, aby sprawdzały się przez lata? - otopr.pl

Wybór odpowiedniego modelu wykładziny biurowej pozwoli nam uzyskać estetyczną i funkcjonalną przestrzeń, która będzie utrzymana w doskonałym stanie przez lata. Aby jednak nasza podłoga przez długi czas pozostawała w świetnej kondycji, należy zdecydować się na rozwiązanie, które gwarantuje największą trwałość, komfort użytkowania i bezpieczeństwo. Jaki model najlepiej wybrać? Podpowiadamy.

Wykładzina biurowa w rolce czy w płytkach?

Obecnie producenci oferują nam dwa rodzaje wykładzin biurowych: w rolce oraz w płytkach. Choć ten pierwszy model jest znacznie łatwiejszy w montażu, ponieważ wystarczy go jedynie rozłożyć i odpowiednio zamocować do podłoża, to w przypadku sporych powierzchni często konieczne jest łączenie poszczególnych pasm wykładziny ze względu na ograniczoną szerokość rolki. Wadą takich modeli jest konieczność wymiany całego pasma w razie uszkodzenia okładziny.

Z tego powodu inwestorzy, którzy chcą, aby ich podłoga utrzymywała się w świetnym stanie przez lata, najczęściej wybierają wykładziny biurowe w formie płytek. Choć ich ułożenie jest nieco bardziej czasochłonne to zalety, jakie oferują, zdecydowanie przemawiają za ich wyborem. W razie uszkodzenia wykładziny w bardzo prosty sposób można wymienić jedynie zniszczone płytki bez konieczności demontażu całego podłoża.

Dodatkowo rozwiązanie to dobrze sprawdza się zarówno w dużych jak i małych firmach, ponieważ daje wiele możliwości aranżacyjnych. Różne wzory i kolory płytek można ze sobą łączyć, tworząc ciekawą mozaikę, ale także na przykład korytarze komunikacyjne w biurze.

Materiał ma znaczenie

Aby wykładzina biurowa służyła nam przez lata, należy wziąć pod uwagę również materiał, z którego jest wykonana. Obecnie na rynku najczęściej stosowane są włókna poliamidowe i polipropylenowe. Te pierwsze cechują się znacznie większą odpornością na odkształcenia, wytrzymałością i sprężystością. Są również znacznie łatwiejsze w czyszczeniu, a dodatkowo mają jedną z najwyższych klas odporności na ogień.

Z kolei wykładziny polipropylenowe są mniej wytrzymałe, jednak są tańsze. Podczas wyboru konkretnego modelu warto zwrócić uwagę również na jego gramaturę, ponieważ im jest ona wyższa, tym jest on bardziej wytrzymały i dłużej nam posłuży.

Bezpieczeństwa i komfortu użytkowania

Dobrej jakości wykładzina, która przez lata będzie wizytówką naszej firmy, powinna zapewniać bezpieczeństwo i komfort zarówno pracownikom jak i kontrahentom. Z tego powodu musi spełniać restrykcyjne normy dotyczące antypoślizgowości oraz trudnopalności. Dodatkowo powinna cechować się jak najlepszą zdolnością redukcji odgłosów uderzeniowych. W najwyższej jakości modelach parametr ten oscyluje na poziomie nawet powyżej 30 decybeli. Hałas w miejscu pracy nie sprzyja skupieniu, dlatego wykładziny, które nie zapewniają odpowiedniego pochłaniania dźwięków, zazwyczaj szybko są wymieniane na nowe.