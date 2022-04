Wymiana rozrządu – kiedy jest niezbędna?

Regularne korzystanie ze swoich samochodów może być przyczyną różnego rodzaju usterek. Wynikają one z naturalnej eksploatacji. Wymiana paska rozrządu jest więc również rutynową czynnością, której dokonuje się najczęściej w trakcie przeglądu. Na co zwrócić szczególną uwagę? Kiedy taka wymiana jest niezbędna? Podpowiadamy.

Co jaki czas wymiana paska rozrządu jest konieczna?

Odpowiedź na to pytanie uzależniona będzie od typu pojazdu, a także od stopnia jego eksploatacji. Wymiana tego elementu jest jedną z rutynowych czynności. Układ ten zajmuje się dostarczaniem specjalnej mieszanki, w której skład wchodzi paliwo oraz powietrze. Wspomaga on również jego dopływ do wszystkich cylindrów. Odpowiada także za redukcję poziomu spalin.

Zadaniem rozrządu jest skondensowanie paliwa do odpowiedniego ciśnienia, zanim zostanie ono zaaplikowane do wtryskiwaczy. Zapewnia on również za prawidłowy obieg cieczy chłodzącej w układzie chłodzenia. Utrzymanie właściwego ciśnienia oleju silnikowego jest możliwe właśnie dzięki temu elementowi. Wymiana rozrządu w Chojnie jest kompleksową usługą, która obejmuje sprawdzenie wszystkich wyżej wymienionych elementów.

Wymiana rozrządu – co ile kilometrów?

Na szczęście nie trzeba jeździć ze swoim samochodem do mechanika co miesiąc. Firmy zalecają taką wizytę po przekroczeniu około 200 000 kilometrów. Współczesne elementy rozrządu są niezwykle wytrzymałe i trwałe podzespoły, które bardzo rzadko ulegają usterkom w szybkim czasie. Warto mieć jednak na uwadze, że na jego zużycie ma również styl jazdy kierowcy. Bardziej dynamiczny wymusza na silniku korzystanie z jego pełnej mocy. Zużycie jednostki napędowej czy stanie w długich korkach również wzmaga jego podatność na uszkodzenia.

Równie istotną kwestią są również czynniki atmosferyczne oraz środowisko, w jakim poruszamy się naszym samochodem. Kontakt gumy z olejem może spowodować zatarcia podzespołów, a uszkodzenia innych elementów, takich jak pompa czy napinacz, także ogranicza żywotność takiego paska nawet o połowę.