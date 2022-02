Wynajem kontenera na gruz – kiedy, gdzie, ile kosztuje?

Potrzebny kontener na gruz? Jego wynajem jest obecnie bardzo popularnym sposobem na pozbycie się niechcianych odpadów. Kiedy warto zdecydować się na wypożyczenie kontenera? Gdzie jest to możliwe? Z jakimi kosztami trzeba się wtedy liczyć?

Co zrobić z gruzem po pracach?

Gruz wymaga przekazania go do odpowiedniego punktu, który może zająć się jego odpowiednią utylizacją, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Można przekazać go we własnym zakresie do PSZOK-u, jednak do dyspozycji jest jeszcze jedna opcja – wynajem kontenera na gruz, który podstawiany jest pod wskazany adres.

Wypożyczenie kontenera wraz z jego odbiorem to wygodna opcja, ponieważ nie trzeba wtedy samodzielnie dowozić go do punktu odbioru. Można też na bieżąco wrzucać do niego odpady, jakie powstają podczas prac remontowych, budowlanych czy wyburzeniowych.

Wynajem kontenera na gruz – zakres usługi

Wynajmowaniem kontenerów na gruz zajmują się prywatne firmy komunalne, które zapewniają swoim klientom dostęp do szerokiej gamy usług.

Firmy, które prowadzą wynajem kontenerów na gruz, mogą zapewnić wtedy klientom kompleksową obsługę. Obejmuje ona między innymi:

Dostarczenie kontenera pod wskazany adres na dany czas,

Odebranie kontenera z odpadami po zakończeniu umowy lub po skontaktowaniu się z firmą, by odebrać kontener,

Odpowiednia utylizacja gruzu w kontenerze według przepisów prawa.

Kiedy warto wypożyczyć kontener na gruz?

Wypożyczenie kontenera na gruz jest bardzo dobrym wyborem wtedy, gdy dopiero zamierza się zacząć prace, ale również sprawdzi się w trakcie ich trwania lub też po ich zakończeniu.

Atutem jest możliwość wyrzucania odpadów na bieżąco, dlatego nie trzeba wtedy umieszczać ich na podwórku lub magazynować w budynku. To ogranicza zabrudzenia oraz pozwala na szybkie pozbycie się kłopotliwych śmieci po pracach.

Kontener na gruz – gdzie go wynająć?

Wynajmem kontenerów na gruz zajmują się obecnie różne firmy specjalizujące się w branży komunalnej. Mogą one zaoferować swoim klientom dostęp do różnego rodzaju kontenerów, aby dzięki temu dopasować je do ilości odpadów.

dokładne informacje o ofertach firm wynajmujących kontenery można znaleźć na ich stronach internetowych.

Jaka jest cena wynajmu kontenera na gruz?

Ceny związane z wynajmem kontenera na gruz są przede wszystkim powiązane z jego wielkością, typem gruzu oraz z czasem trwania umowy.

Zazwyczaj koszty rozpoczynają się od około 500 złotych, natomiast w przypadku większych kontenerów trzeba liczyć się z wydatkiem nawet ponad 1500 złotych.