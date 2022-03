Wyposażenie sal gimnastycznych – czego nie może w nich zabraknąć?

Planując wyposażenie sali sportowej należy wziąć pod uwagę przede wszystkim aspekt bezpieczeństwa i komfortu przyszłych użytkowników. Warto już na wstępie zlokalizować potencjalne źródła zagrożeń oraz zabezpieczyć newralgiczne miejsca za pomocą materiałów o najwyższej jakości.

Wyposażenie sal gimnastycznych – słupy jako czynnik ryzyka

Sale gimnastyczne to pomieszczenia w których znajduje się na ogół wiele słupów czy odstających narożników. Są to struktury, które narażają użytkownika na kontuzję podczas aktywności sportowej. Człowiek skupiony na fizycznym zadaniu, nie rozgląda się z należytą uwagą dookoła siebie. Łatwo wtedy o wypadek. Aby choć częściowo zamortyzować siłę domniemanego uderzenia, wielu zarządców sal decyduje się wykorzystać materace ochronne na słupy. Oprócz ochrony zdrowia uczestników zajęć sportowych, materace te zabezpieczają same kolumny przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Piłkołapy – zbawienna kumulacja siły uderzenia

Sale gimnastyczne to miejsca różnorakich zmagań sportowych. Uniwersalne wyposażenie pozwala na stworzenie odpowiednich warunków do gry w wiele gier zespołowych. Piłka nożna, siatkówka – te dyscypliny cieszą się wciąż największą popularnością. Nie zabraknie zatem mocno zagranych piłek, które również powodują realne zagrożenie dla uczestników zabawy. Powinno się podjąć odpowiednie środki zaradcze. Zdecydowanie sprawdzą się w tym wypadku piłkochwyty oraz siatki ochronne sportowe.

Piłkochwyty spełniają następujące zadania:

pełnią funkcję ochronną, niwelują bowiem prędkość posyłanych przez graczy piłek. Te nie odbijają się z impetem od ścian i sufitów, nie stanowią już istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa;

zabezpieczają ściany, sufity, lampy oraz okna przed uszkodzeniami;

pozwalają na wygrodzenie przestrzeni pod poszczególne aktywności.

Stworzenie bezpiecznej i komfortowej przestrzeni dla użytkownika to nie lada wyzwanie podczas wyposażania sali gimnastycznej. Problematyczne kwestie należy sobie starannie rozpisać, po czym dobrać odpowiednie rozwiązania ochronne.