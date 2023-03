Wypożyczalnia samochodów osobowych – warunki korzystania z usług wypożyczalni

Wypożyczenie samochodu jest usługą coraz bardziej popularną. Samo wynajęcie auta nie jest skomplikowane. Wystarczą dokumenty takie jak dowód osobisty i prawo jazdy. Warto także wiedzieć, że trzeba spełnić kilka istotnych warunków, zanim udamy się do wypożyczalni.

Kto może wynająć samochód z wypożyczalni?

Wypożyczalnia samochodów osobowych we Wrocławiu ma swój regulamin korzystania z ich aut. Aby wypożyczyć auto należy spełnić kilka określonych warunków. Przede wszystkim osoba, która wypożycza auto musi być osobą pełnoletnią. W wielu wypożyczalniach musi mieć ukończone 21 lat. Ważny jest także staż za kierownicą. Świeżo upieczony kierowca raczej nie ma szans na wynajęcie auta. Większość firm wymaga minimum dwuletniego stażu za kierownicą. Regulamin wypożyczalni określa także górny wiek kierowcy. Najczęściej jest to 70 lat. Zdarzają się jednak wypożyczalnie, które nie określają limitu wieku kierowcy. Wówczas wymagane jest dokupienie dodatkowego ubezpieczenia.

Warunki do podpisania umowy

Powód wynajęcia auta może być różny. Może to być wakacyjna przygoda i zwiedzanie wybranego miasta. Chcąc zobaczyć Wrocław wynajem aut będzie najlepszym wyborem do poruszania się po mieście i okolicach. Jeśli spełniamy określone regulaminem limity wieku i posiadania prawa jazdy, wówczas możemy podpisać umowę na wynajem samochodu. Potrzebny nam będzie dowód osobisty lub paszport. Jeżeli prawo jazdy zostało wydane za granicą, musi spełniać wymogi Unii Europejskiej. Wynajmując samochód ciężarowy, należy przedstawić uprawnienia do jego prowadzenia.

Koszt wynajęcia auta zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest depozyt za wynajem, który może pobierać firma. Niektóre w umowie określają limit kilometrów. Warto także zadbać o ubezpieczenie. W większości wypożyczalni w cenie jest ubezpieczenie podstawowe. Warto jednak wykupić dodatkowe, które chroni nas przed ewentualną stłuczką czy uszkodzeniem auta. Jego przekroczenie skutkować może dodatkową opłatą. Często wymagane jest posiadanie karty kredytowej i dostępnych na niej środków, które zostaną zablokowane na czas wynajmu, jako kaucja.