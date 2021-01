Wysyłaj paczki bez etykiety z aplikacją InPost Mobile!

Nadawanie przesyłek bez etykiety jest już możliwe w aplikacji InPost Mobile – tak, to koniec z drukowaniem i zbędnymi kolejkami. Wprowadzenie nadań do aplikacji pozwala wysyłać paczki szybko, wygodnie i – co najważniejsze – 24/7 i w dowolnym Paczkomacie. To prawdziwy game changer, który przenosi czynność wysyłania przesyłek na zupełnie inny poziom.

Aplikacja InPost Mobile znaczy bezpieczeństwo

Aplikacja InPost Mobile to najbezpieczniejszy sposób wysyłania i odbierania przesyłek z Paczkomatu. Z InPost Mobile możesz odbierać paczki znacznie szybciej ze zdalnym otwieraniem skrytek, masz wszystkie przesyłki w jednym miejscu i odbierasz powiadomienia, kiedy jesteś właśnie w pobliżu Paczkomatu. Jeśli nie masz jeszcze InPost Mobile w swoim telefonie, a chcesz nadawać przesyłki bez etykiety i otwierać skrytki zdalnie, to znajdziesz aplikację w boficjalnych sklepach Google Play, App Store i Huawei AppGallery.

Bez etykiety i w dowolnym Paczkomacie. Oto nadania w InPost Mobile

Nadanie w aplikacji możesz wygodnie opłacić przy pomocy jednej z dostępnych metod płatności. Cały proces nadania w aplikacji InPost Mobile można zamknąć w 4 krokach.

Spakuj paczkę

Zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie przesyłki i zmierz jej gabaryt. Do wyboru masz skrytki w trzech rozmiarach.

Gabaryt A (8 x 38 x 64 cm)

W tym rozmiarze wyślesz na przykład płytę CD, książkę czy mniejsze ubrania.

Gabaryt B (19 x 38 x 64 cm)

W tym rozmiarze wyślesz na przykład buty, kosmetyki czy większe ubrania.

Gabaryt C (41 x 38 x 64 cm)

W tym rozmiarze wyślesz na przykład ekspres do kawy, drukarkę czy konsolę do gier.

W aplikacji, w dolnym menu, wybierz środkową ikonę ze strzałką (Nadaj)

Zaznacz wybraną formę wysyłki, a następnie uzupełnij wymagane dane odbiorcy

i nadawcy. Twój numer telefonu wypełni się automatycznie!

Opłać wysyłkę

Po uzupełnieniu informacji, zostaniesz przekierowany do płatności – wybierz najwygodniejszą metodę dla siebie. Po ukończeniu płatności, w aplikacji pojawi się 9-cyfrowy kod nadania oraz kod QR. Kod nadania otrzymasz również w mailu.

Nadaj w Paczkomacie

Z przygotowaną paczką udaj się do dowolnego Paczkomatu. W czytniku w Paczkomacie zeskanuj kod QR z aplikacji lub na ekranie Paczkomatu wybierz opcję „Mam kod nadania lub kod zwrotu” i wpisz dane – skrytka otworzy się automatycznie! Teraz włóż paczkę do skrytki.

Z Paczkomatu wyślesz również pod konkretny adres

W aplikacji InPost Mobile beztykietowo nadasz również paczkę kurierską na adres firmowy lub domowy. Możesz to zrobić w dowolnym Paczkomacie. Wystarczy, że w aplikacji wybierzesz opcję Paczkomat > Dom, a w dalszej kolejności uzupełnisz poszczególne sekcje tak, jak w instruktażu powyżej. I, podobnie jak w przypadku nadania z Paczkomatu do Paczkomatu, nie musisz już na swojej paczce przyklejać żadnej etykiety ani umieszczać kodu nadania, choć oczywiście jeśli chcesz – możesz to zrobić.