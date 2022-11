W ostatnim czasie firmy oferujące w sprzedaży kotły na pellet obserwują wzrost zainteresowania tymi urządzeniami. Stają się one popularniejsze niż tradycyjne piece węglowe czy na drewno. Z czego może to wynikać i jakie korzyści niesie za sobą montaż tego typu kotłów? W naszym artykule przyjrzymy się tym urządzeniom grzewczym i wyjaśnimy, jakie są korzyści ich montażu.

Ekologia kotłów pelletowych

W dobie rosnącego kryzysu klimatycznego stale poszukujemy rozwiązań, które pozwolą ograniczyć koszty energii oraz negatywny wpływ człowieka na środowisko. Jak się okazuje, kotły na pelet to urządzenia grzewcze spełniające obydwa te założenia. Przebojem weszły na rynek wówczas, gdy wprowadzono modele o najwyższych standardach emisyjnych – klasy 5. Od stycznia 2022 roku Parlament Europejski wprowadził dodatkowo dyrektywę Ecodesign. Została ona opracowana, aby poprawić jakość powietrza. Piece na pelet oznaczone tym standardem to nowoczesne i ekologiczne urządzenia, które nie pogarszają jakości powietrza.

Jak dodaje specjalista ze sklepu 499.pl – kotły na pellet :

Oprócz tego wyróżniają się one wysoką wydajnością oraz efektywnością. To nie tylko skuteczne ogrzanie domu, ale również oszczędność. Poza tym bardzo łatwo się ich używa. O ile kotły bez podajnika, w których spala się drewno czy węgiel, należy odpowiednio rozpalić, a następnie pilnować, tak większośc kotłów na pellet uruchamia i wyłącza się jednym przyciskiem. Co więcej, mają elektryczny zapłon, a wiele modeli można obsługiwać zdalnie.

Jakie są zalety pelletu?

Kotły na pellet cieszą się coraz większą popularnością nie tylko ze względu na ekologię i łatwość obsługi, ale również samo paliwo. W końcu pellet ma cały szereg zalet, które sprawiają, że po tego typu źródło ogrzewania do domu sięga tak dużo osób. Jakie korzyści płyną ze stosowania pelletu jako paliwa?

Pellet drzewny to paliwo wysokokaloryczne, a co za tym idzie, spalanie go jest bardziej ekonomiczne niż gaz ziemny, ekogroszek czy drewno.

Po wypaleniu pelletu pozostaje po nim niewielka ilość nietoksycznego popiołu, który można wykorzystać dalej na przykład jako nawóz.

Pellet to niewielkie okrągłe lub walcowate granulki, które bardzo łatwo się przechowuje i dawkuje.

Palenie w piecach na pellet jest przyjemniejsze niż w kotłach bez podajnika , do których trzeba samodzielnie dołożyć węgiel czy drewno – pellet nie pyli, nie brudzi rąk ani pomieszczenia, a do tego nie emituje nieprzyjemnych zapachów.

Spalanie pelletu nie uwalnia szkodliwych substancji do atmosfery.

Kotły na pellet charakteryzujące się najwyższymi standardami emisyjnymi oraz spełniające dyrektywy unijne Ecodesign to zdecydowanie efektywne, wydajne i ekologiczne źródło ogrzewania do każdego domu. Nic więc dziwnego, że z roku na rok stale rośnie popularność pieców na pellet.