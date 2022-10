Pompa ciepła to nowoczesne urządzenie grzewcze, które zasilane jest odnawialną energią słońca, kumulowaną w powietrzu, wodzie lub glebie. Pompy ciepła cieszą się rosnącą popularnością, bo zapewniają komfort termiczny, pozwalając również na podgrzewanie wody użytkowej, a także są niedrogie w eksploatacji. Wszystkie rodzaje pomp ciepła cechują się podobną budową. Z jakich elementów składa się pompa ciepła? Podpowiadamy.

Czym jest pompa ciepła?

Pompa ciepła to jedno z nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań, które pozwalają ogrzewać budynki z wykorzystaniem energii odnawialnej. Na rynku dostępne są pompy ciepła gruntowe, powietrzne i wodne, które pozwalają czerpać energię cieplną ze skumulowanej energii słonecznej. Zakup pompy ciepła to niemały wydatek, jednak ze względu na niskie koszty eksploatacji oraz wysoką sprawność urządzenia, koszty inwestycji szybko się zwracają. Pompa ciepła jest urządzeniem, którego praca nie zanieczyszcza środowiska naturalnego, bo nie emituje ona spalin oraz w żaden inny sposób nie przyczynia się do skażenia powietrza, wody lub gleby, stając się skuteczną alternatywą dla ogrzewania domu i wody z wykorzystaniem paliw stałych.

Budowa pompy ciepła

Wszystkie pompy ciepła cechują się podobną budową, która uwzględnia elementy niezbędne do pozyskania i wykorzystania energii odnawialnej. Jej zadaniem jest przekazywanie ciepła z zewnątrz budynku do instalacji grzewczej.

Budowa pompy ciepła uwzględnia m.in.:

parownik – umożliwia pobieranie ciepła ze źródeł odnawialnych,

sprężarkę – kumuluje ciepło czynnika chłodniczego,

skraplacz – oddaje ciepło do instalacji grzewczej lub instalacji ciepłej wody użytkowej,

zawór rozprężny – obniża ciśnienie czynnika chłodniczego, pozwalając na jego odparowanie.

Każdy z tych elementów pełni bardzo ważne funkcje, pozwalając na pozyskanie energii cieplnej w celu ogrzewania budynku i wody użytkowej. Co ważne, na efektywność działania pompy ciepła wpływa nie tylko wybór odpowiedniego rodzaju urządzenia, ale także parametry jego pracy, do których zaliczamy m.in. współczynnik wydajności. Wybór pompy ciepła warto skonsultować ze specjalistą, który pomoże dobrać urządzenie grzewcze m.in. pod względem zapotrzebowania energetycznego budynku.