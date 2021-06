Za co kochamy markę Rosenthal i porcelanę?

Porcelana może skłaniać do refleksji, pozwalać nam się zatrzymać i w pewnym sensie także uczyć nas wrażliwości. Ale tę tworzoną przez markę Rosenthal kochamy nie tylko dlatego. Dowiedz się, co jeszcze sprawiło, że skradła nasze serca.

Porcelana Rosenthal a kształtowanie wrażliwości

Możemy stwierdzić, że marka odniosła znaczący sukces, gdy udaje się ją połączyć z wysoką świadomością. To znaczy, że jeśli zapytasz o rozwiązanie konkretnego problemu i pomyślisz o pewnym przedmiocie, nazwa tej jednej marki od razu pojawi się w Twej głowie. Spróbujmy zatem wykonać szybkie ćwiczenie.

Wyzwaniem, przed którym stoisz, jest zakup ekskluzywnego serwisu na prezent dla kogoś bliskiego. Wszystkie myśli kierują się w stronę porcelany. Jaka marka skradła Twoją uwagę?

Wielu miłośników eleganckiej porcelany udziela w tym miejscu takiej samej odpowiedzi, czyli wskazuje markę Rosenthal. Jej bogata tradycja, bezkompromisowe przestrzeganie jakości i unikalny styl sprawiają, że mimo upływu czasu wciąż stanowi ona pomost między kolejnymi pokoleniami.

W pewnym sensie pomaga nam również kształtować własną wrażliwość. Dając nam szansę na cieszenie się urokiem porcelany w domowym zaciszu, przyczynia się do tego, że zmienia się otoczenie, w którym na co dzień przebywamy. A zmiana ta jest nader korzystna i w dobry sposób wpływa na nastrój panujący we wnętrzu.

Rosenthal Biała Maria, Maria Róża i inne kolekcje

Kochamy ją jednak nie tylko za bezdyskusyjnie wysoką jakość i ponadczasowość. Kolejnym powodem jest bogactwo emocji, jakie wywołuje w odbiorcach mających bezpośredni kontakt z tworzonymi przez nią przedmiotami. Klasyczne kolekcje Rosenthal takie jak uwielbiana od lat Biała Maria kojarzą się z uczuciem spokoju i harmonią. Maria Róża będąca nowoczesną odsłoną wspomnianej serii uczy nas z kolei delikatności i miłości do natury.

Kolejną interesującą kolekcją tej pracowni porcelany jest Loft Colours. Zwraca uwagę swoją oryginalną kolorystyką i formą oraz kieruje myśli w stronę nowoczesności, funkcjonalności i świeżości. Pozwala także na prowadzenie pewnego rodzaju eksperymentów – poszczególne elementy tej kolekcji można swobodnie ze sobą łączyć, bawiąc się odcieniami i fakturami. A ta możliwość zabawy sprawia, że porcelana staje się nam jeszcze bliższa.

