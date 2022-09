Zabawki w sklepie internetowym – czym się kierować przy ich wyborze?

Zabawki w sklepie internetowym zazwyczaj są podzielone na przejrzyste i intuicyjne kategorie. Ułatwia to wybór produktów pod konkretne oczekiwania rodziców oraz wiek dziecka. Czym jednak kierować się przy ich wyborze? Na co należy zwrócić uwagę? Podpowiadamy.

Jak wybrać zabawki w sklepie internetowym?

Wybierając zabawki sklep internetowy, należy kierować się przede wszystkim wiekiem oraz zainteresowaniami dziecka. Dopiero na drugim miejscu należy brać pod uwagę własne oczekiwania. Wielu rodziców przywiązuje dużą wagę głównie do walorów edukacyjnych zabawek, zapominając o tym, że powinny one sprawiać dziecku przyjemność oraz zachęcać go do zabawy.

Nie warto kupować zabawek, które są w dużym stopniu uniwersalne pod kątem wieku. Dla małego dziecka mogą okazać się zbyt wymagające i skomplikowane. Natomiast starsze może się szybko znudzić. Warto także pamiętać o tym, że zabawki dla starszaków mogą posiadać niewielkie elementy. Nawet jeśli są one mocno przymocowane, to nie znaczy, że nie odpadną w sytuacji przypadkowego upadku zabawki.

Przy zakupie zabawek należy także zwrócić uwagę na komfort pozostałych domowników. Uciążliwe mogą być szczególnie te, które działają na baterie oraz wydają szereg różnorakich, głośnych dźwięków. Mogą nie przeszkadzać przy krótkich zabawach, ale na dłuższą metę staną się bardzo dokuczliwe dla rodziców, którzy muszą na przykład pracować w domu.

Kupując zabawki, warto wybierać te, które w jakimkolwiek stopniu pozwalają rozwijać konkretne umiejętności u dziecka, na przykład spostrzegawczość albo kreatywność. Szeroki wybór takich produktów można znaleźć między innymi w ofercie sklepu Mokopico.

O czym pamiętać kupując zabawki w sklepie internetowym?

Kupując zabawki w sklepie internetowym, warto zwracać uwagę na dostępne na nich oznaczenia. Najważniejsze to CE oraz norma EN 71. Oba te oznaczenia dotyczą wszystkich produktów dla dzieci sprzedawanych w całej Unii Europejskiej. Nie mniej ważną kwestią jest także bardzo skonkretyzowane oznaczenie dotyczące wieku. Powinna posiadać go każda dostępna w sprzedaży zabawka.