Nieprawidłowe użycie lewarka i zjechanie ze zbyt wysokiego krawężnika – to najczęstsze przyczyny powstawania wgnieceń na progu samochodu. Niezależnie jednak od tego jak do niej doszło, usterka tego typu powinna zostać jak najszybciej naprawiona – w przeciwnym wypadku może dojść do jej pogłębienia i wzrostu kosztów naprawy. Podpowiadamy, jak naprawić próg.

Prostowanie u blacharza

Najczęściej wybieraną metodą naprawy wgniecionego progu jest wyprostowanie go przez profesjonalnego blacharza – innymi słowy „wyklepanie” wgłębienia i położenie nowej warstwy lakieru. Jeśli doszło do pęknięcia blachy i powstawania ubytku, próg pokrywa się również warstwą tzw. szpachli samochodowej. Choć metoda ta pozwala przywrócić próg do mniej więcej poprzedniego stanu, wciąż istnieje ryzyko, że przy najbliższej okazji dojdzie do jeszcze poważniejszych uszkodzeń.

Niekiedy, jeśli próg jest w bardzo złym stanie wymienia się go na nowy element.

Prostowanie progu metodą PDR – czy to możliwe?

Alternatywą dla czasochłonnego i dość kosztownego wyklepywania progu jest wyprostowanie go metodą PDR, czyli Paintless Dent Repair. Usługę tę oferuje między innymi serwis Real Auto Service Studio. Polega ona na mechanicznym oddziaływaniu w miejscu wgniecenia w taki sposób, by wyprostować blachę. Można taką naprawę wykonać na dwa sposoby, a więc poprzez wypchnięcie lub wyciągnięcie. Progi to elementy, do których trudno dostać się od wewnętrznej strony, dlatego też zazwyczaj naprawa przeprowadzana jest poprzez wyciągnięcie. Przy pomocy specjalnego kleju termotopliwego do blachy w miejscu wgniecenie przyklejany jest tzw. grzybek – ciągnąć go z umiarkowaną siłą można powoli wyprostować próg.

Czy metoda PDR sprawdzi się w każdej sytuacji?

O ile metoda PDR jest idealnym rozwiązaniem do naprawy pojedynczych wgnieceń powstałych na masce lub dachu samochodu, o tyle w przypadku progów sprawa jest dość skomplikowana. Należy pamiętać, że blacha w tym miejscu jest grubsza, niż większości elementów karoserii – to sprawia, że próg jest dość odporny na prostowanie. Nie dotyczy to jednak wszystkich pojazdów – w niektórych blacha na progu może być łatwiejsza w naprawie.

Poza tym należy pamiętać, że do naprawy wgnieceń metodą PDR nie kwalifikują się wszystkie usterki. Nie sprawdzi się ona w przypadku wgnieceń w wyniku których doszło do:

do rozciągnięcia lub przerwania blachy

uszkodzenia warstwy lakieru.

Nie nadaje się ona również do naprawy wgnieceń bardzo rozległych. Przed przystąpieniem do pracy nad progiem blach musi ocenić jej stan.