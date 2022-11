Możliwość codziennego pływania w przydomowym zaciszu to ogromna zaleta i ukojenie nie tylko dla skołatanych nerwów, ale również dla odpoczynku, rewitalizacji sił i dbania o zdrowie. Dodatkowym udogodnieniem w basenach może być funkcja hydromasażu, co zbawiennie wpływa na wiele dolegliwości. Sprawdź, jakie zalety ma takie rozwiązanie.

Czym jest hydromasaż?

Hydromasaż to połączenie klasycznej formy masażu z dobroczynnym wpływem wody. Jego działanie polega na uderzaniu w poszczególne partie ciała strumieniami wody, które wypompowywane są ze specjalnych dysz pod wysokim ciśnieniem. Taki masaż kojąco wpływa na całe ciało, rozluźnia mięśnie i wpływa na pełne odprężenie. Na rynku dostępne są specjalne urządzenia, które umożliwiają przeprowadzanie hydromasażu w warunkach domowych zarówno w wannach, jak i basenach. Nowoczesne rozwiązania najwyższej jakości w tej dziedzinie oferuje producent Master Spas.

Zalety basenów z hydromasażem

Posiadanie basenu z funkcją hydromasażu to kompleksowe rozwiązanie służące nie tylko rozległemu relaksowaniu, ale również celom zdrowotnym. Stymulacja mięśni za pomocą wody pod ciśnieniem wpływa na poprawę samopoczucia, rozładowanie zestresowania, poprawę kondycji skóry oraz sylwetki. Dzięki działaniu wody zmieszanej z powietrzem skóra staje się bardziej jędrna, co doskonale wpływa na jej wygląd i koloryt.

Basen z hydromasażem to doskonała propozycja dla osób prowadzących intensywny tryb życia, które nie zawsze znajdują czas na skorzystanie z zabiegów odprężających w ogólnodostępnych gabinetach. Dzięki takiemu udogodnieniu każdy z domowników może cieszyć się swoją prywatną strefą SPA dostępną o każdej porze.

Wpływ hydromasażu na zdrowie

Baseny z funkcją hydromasażu to świetna opcja dla osób w każdym wieku. U dzieci to nie tylko zabawa, ale także wsparcie odporności, polepszenie sprawności i kondycji fizycznej. Dla osób starszych to natomiast pomoc w leczeniu schorzeń w obrębie kości, mięśni i stawów, dodatkowa pielęgnacja skóry, a także forma wspomagania w leczeniu chorób układu krążenia, zwyrodnień czy problemów skórnych. Hydromasaż ma również działanie uspokajające, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w przypadku osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia neurologiczne, jako forma wspomagania w terapii.