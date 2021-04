Zamki elektroniczne do drzwi – innowacja w bezpieczeństwie

Wybierając zamki do drzwi, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Szczególną trudność może sprawić porównywanie najnowszych mechanizmów, takich jak zamki elektroniczne. Bez posiadania wiedzy, jaką ma profesjonalny ślusarz, niełatwo odczytać, jaka technologia przyniesie najwięcej korzyści w naszym konkretnym przypadku. Na szczęście przy podejmowaniu decyzji można się zwrócić do ekspertów, którzy powiedzą, że zamki elektroniczne do drzwi to jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań do domu i firmy.

Dobór zamka do drzwi i potrzeb

Każdy wie, że wysokiej jakości zamki antywłamaniowe to jedno z najrozsądniejszych rozwiązań, które może zwiększyć bezpieczeństwo osób oraz mienia w każdym mieszkaniu, lokalu firmowym i innych tego typu miejscach. Ochrona własnej przestrzeni przed dostępem nieproszonych osób jest dla wielu osób sprawą priorytetową. Szczególnie jeśli chodzi o cenny majątek zgromadzony w domu albo najwyższej wagi dokumenty w biurze firmy, urzędzie itp. Wybrany zamek do drzwi powinien spełniać wszystkie potrzeby i oczekiwania jego przyszłych użytkowników. Powinien także, co oczywiste, pasować do osadzonych w futrynie drzwi wejściowych, które, jak wiadomo, także różnią się budową, parametrami i możliwościami montażu zamka w skrzydle. Szeroki wybór tego typu produktów sprawia, że niełatwo podjąć decyzję o wyborze nowego zamka – antywłamaniowego, tradycyjnego, a może najnowszych osiągnięć techniki, tj. zamka elektronicznego.

Jak wybrać zamek elektroniczny do drzwi?

Zamki elektroniczne powinno się wybierać uważnie, ponieważ są to mechanizmy bardzo zaawansowane, które mają wiele przydatnych funkcji. Jak je dopasować do własnych potrzeb? W tym mogą pomóc doświadczeni ślusarze pracujący w znanym Pogotowiu zamkowym. Specjaliści od zabezpieczeń zajmują się montażem zamków elektronicznych i dzięki swojemu rozeznaniu mogą pomóc już na etapie podejmowania decyzji zakupowej.

Najlepsze zamki elektroniczne do drzwi wybrane przez ślusarzy

Technicy z Pogotowia ślusarskiego są w stanie zarekomendować kilka cenionych marek zamków elektronicznych. Wśród cieszących się szczególnym uznaniem użytkowników, jak i specjalistów znajdują się zamki KESO ENTR i SimonsVoss, a także zamki Salto KS czy CLIQ GO. Ci producenci zamków wysuwają się na prowadzenie, jeśli chodzi o innowacyjność stosowanych rozwiązań oraz sposób dopracowania technologii antywłamaniowych. Co istotne, prawidłowo dobrany zamek elektroniczny nie tylko znacznie zwiększy poziom bezpieczeństwa w domu i każdym innym budynku, gdzie będzie zamontowany. Zapewni on także szereg dodatkowych korzyści, z których najważniejszy dla użytkowników jest większy komfort korzystania z takiego systemu. Najlepsze modele elektronicznych zamków do drzwi można bowiem wygodnie otworzyć aż na pięć różnych sposobów. Możliwość konfiguracji i wyboru otwierania np. za pomocą odcisku palca lub przez kartę zbliżeniową (obok użycia tradycyjnego kodu, pilota czy telefonu) sprawia, że dobry zamek elektroniczny znajduje zwolenników nie tylko w gronie profesjonalnych ślusarzy, ale przede wszystkim osób, które używają go na co dzień.