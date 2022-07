Zawory kriogeniczne – o czym mowa w praktyce?

Z zaworów kriogenicznych, wykazujących wyjątkowo wysoki poziom szczelności i niezawodności, korzysta bardzo wiele branż. Począwszy od sektora spożywczego, poprzez medyczny, a skończywszy na motoryzacyjnym czy przemysłowym. Co warto wiedzieć na ich temat? Jakie są możliwości ich zastosowania?

Zawory kriogeniczne – co to takiego? Dlaczego warto po nie sięgać?

Zawory kriogeniczne to elementy wyposażenia cystern, wszelkiego typu zbiorników, w których przechowuje się płynny azot czy kontenerów i instalacji służących do zamrażania. Z racji swojego przeznaczenia muszą wykazywać się ponadnormatywną szczelnością, trwałością i wytrzymałością. Na rynku spotkać można także zawory o właściwościach kwasoodpornych. Sprawdzają się one wszędzie tam, gdzie włazy do cystern muszą charakteryzować się wysokim poziomem szczelności i bezpieczeństwa. Zapewniają odpowiedni poziom ochrony przed wylaniem przewożonego ładunku, ale też ograniczają do minimum ryzyko ich wyparowania. W przypadku cieczy łatwopalnych ograniczają ryzyko samozapłonu. Są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego.

Gdzie znajdują zastosowanie zawory kriogeniczne?

Możliwości zastosowania zaworów kriogenicznych jest bardzo wiele. Pierwszą z nich jest branża spożywcza. W wielu przypadkach wymaga ona sprawnego i bezpiecznego przewozu artykułów spożywczych czy płynnych półproduktów na większe odległości, na przykład pomiędzy zakładami zajmującymi się ich przetwarzaniem. Kolejnym przykładem zastosowania jest sektor medyczny, w przypadku którego często zachodzi potrzeba przechowywania bądź transportu substancji głęboko mrożonych, osiągających temperaturę -190 stopni Celsjusza. Zawory kriogeniczne, wyposażone w złącza suchoodcinające, sprawdzają się w branży motoryzacyjnej i przemysłowej. W przypadku cystern samochodowych niezbędne jest zastosowanie takich rozwiązań, które gwarantują szczelność zbiorników przechowujących elementy łatwopalne, oleje, smary i innego typu ciecze.