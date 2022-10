Dojazdy na lokalną stację paliw oraz ceny detaliczne oleju napędowego bezpośrednio uderzają w portfel przedsiębiorcy, szczególnie w czasach kryzysu. Zbiorniki dwupłaszczowe do diesla to odpowiedni wybór dla firm i gospodarstw rolnych, które stawiają na niezależność oraz chcą maksymalizować zyski. Trafiłeś w odpowiednie miejsce, aby dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę przy tego typu inwestycji.

Zbiorniki dwupłaszczowe – czym są?

Zbiorniki dwupłaszczowe do diesla to Twoja własna „stacja paliw”. Służą do przechowywania i dystrybucji paliw. Są specjalnie zabezpieczone przed jakimkolwiek wyciekiem paliwa do środowiska. Wzmocniona konstrukcja składająca się z podwójnych ścian zapewnia bezpieczeństwo oraz spokojny sen osób dbających o ekologię.

Co o przechowywaniu ropy mówią przepisy?

Przechowywanie ropy jest uregulowane prawnie w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 roku. Ujęte w nim kwestie techniczne są dość zawiłe i mogą przyprawić o ból głowy. Na szczęście dzięki Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku można uniknąć szczegółowego zapoznawania się z regulacjami prawnymi opracowanymi przez Ministerstwo Gospodarki a dotyczącymi magazynowania ON. Warunkiem uniknięcia lektury dokumentów jest posiadanie zbiornika dwupłaszczowego o pojemności do 5 tys. m3.

Jaki zbiornik wybrać?

Przede wszystkim, warto oszacować, jakie ilości paliwa będą potrzebne do sprawnego funkcjonowania gospodarstwa lub firmy. Na rynku dostępne są różne warianty, poczynając od zbiorników o pojemności 750 l do 5 tys. l. Niektóre sklepy internetowe np. sklep MiM Zbiorniki ze Szczecina mają w sprzedaży zbiorniki o pojemności nawet 9 tys. l. Tu jednak uwaga! Na przechowanie paliwa w ilości powyżej 5 tys. l konieczne będą dodatkowe pozwolenia!

Większość zbiorników jest wykonana z polietylenu, który zapewnia szczelność i odporność na warunki atmosferyczne. Mimo niekwestionowanych zalet tego materiału dostępne są również modele wykonane ze stali nierdzewnej. Przy zakupie zbiornika, zwróć uwagę na ekwipunek, jaki jest zapewniony w standardzie – czy produkt jest wyposażony w niezbędne węże, filtry, pompy, przepływomierze. Dodatkowo rzuć okiem na właściwości zbiornika. Warto sprawdzić, czy rozważany sprzęt ma odpowiednią certyfikację i nie sprawi Ci kłopotów w razie ewentualnej kontroli.

Ceny

W zależności od jakości, pojemności i wyposażenia zbiornika, ceny nowych zbiorników wahają się od 3,5 tys. do 40 tys. zł. Cena jest istotną kwestią, jednak nie powinna być jedynym kryterium decydującym o wyborze. Znacznie bezpieczniej kierować się renomą producenta, który w przypadku długoletniego działania w branży raczej nie pozwoli sobie na utratę prestiżu niedopracowanymi projektami.

Podsumowanie

Przed zakupem zbiornika musisz dokładnie przeliczyć, jaka pojemność byłaby dla Ciebie najbardziej opłacalna. Jeżeli Twój budżet jest dosyć luźny, akurat w kwestii zbiorników do diesla zalecamy iść w myśl zasady „im więcej, tym lepiej”. Należy jednak pamiętać, że przechowywanie oleju napędowego na własne potrzeby w zbiorniku naziemnym o pojemności przekraczającej 5 tys. m3 wymaga spełnienia jasno sprecyzowanych warunków. Przepisy wskazują dokładne odległości względem innych obiektów i głębokość posadowienia pojemnika w celu zachowania zasad bezpieczeństwa.