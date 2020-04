Zboża, które warto uwzględnić w diecie najmłodszych

Rodzice, którzy dbają o wszystkie składniki jadłospisu maluszka, wspierają jego harmonijny rozwój oraz wpływają na dobre samopoczucie dziecka. To niezwykle istotne, aby wybierane przez nich produkty były zarówno wartościowe, jak i różnorodne. Zasada ta dotyczy również zbóż, których różne odmiany pomagają urozmaicać dietę już od pierwszych lat życia. Mamo, Tato – dowiedz się, na co zwrócić uwagę, wprowadzając je do diety niemowlęcia.

FAKT 1.: Włączanie wartościowych zbóż do diety malucha jest bardzo ważne, ponieważ to między innymi one pozwalają uzupełniać jego rosnące z upływem czasu zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze, takie jak węglowodany, białko, tłuszcz, składniki mineralne i witaminy.

FAKT 2.: Choć wybór produktów zbożowych w sklepie jest duży, nie każde z nich będą odpowiednie dla rozwijającego się organizmu dziecka. Wiąże się to z jego wrażliwością na działanie czynników zewnętrznych.

FAKT 3.: Wsparciem dla rodziców podczas wprowadzania zbóż do diety malucha są produkty zbożowe przeznaczone specjalnie dla niemowląt i małych dzieci, ze wskazaniem wieku na opakowaniu (np. po 6., 8. czy 10. miesiącu życia), takie jak kleiki i kaszki.

FAKT 4.: Kaszki przeznaczone dla najmłodszych zawierają różnorodne zboża, które rosną na kontrolowanych polach wybieranych ze względu na optymalne warunki do uprawy, w tym klimat, temperaturę, nasłonecznienie czy wiatr.

FAKT 5.: Każda partia zbóż w produktach zbożowych dla najmłodszych przechodzi nawet kilkaset testów jakości i bezpieczeństwa, a ich wartość odżywcza jest zgodna z wymaganiami prawa i dostosowana do potrzeb niemowląt i małych dzieci na różnych etapach rozwoju.

FAKT 6.: Ryż i kukurydza należą do jednych z najbardziej uniwersalnych i najczęściej uprawianych zbóż na świecie. Należy jednak pamiętać, że nie w każdej formie będą bezpieczne dla organizmu niemowlęcia. Ze smakiem ryżu i kukurydzy warto zapoznać maluszka, wybierając dla niego bezpieczny kleik lub kaszkę ze wskazaniem wieku na opakowaniu – są delikatne, dlatego sprawdzą się już na początku przygody wprowadzania do diety różnorodnych zbóż.

FAKT 7.: Jedną z najchętniej spożywanych przez dzieci kaszek jest kaszka manna, która powstaje z ziaren pszenicy. Podana w takiej postaci jest dobrym sposobem na wprowadzanie do diety glutenu, który zgodnie z zaleceniami ekspertów powinien pojawić się w niej w dowolnym momencie po ukończeniu przez niemowlę 17. tygodnia i przed ukończeniem 12. miesiąca życia[1].

To, co dobre dla maluszka Kaszki przeznaczone specjalnie dla najmłodszych, takie jak BoboVita PORCJA ZBÓŻ, to delikatne zbożowe posiłki, które w bezpieczny sposób pomagają wprowadzać malucha do świata różnorodnych smaków. Poza tym, że są wartościowe i zawierają nawet 7 rodzajów starannie wyselekcjonowanych zbóż, charakteryzuje je 0% dodatku cukru*, 0% konserwantów**, 0% barwników** i 0% wzmacniaczy smaku**. Sięgając po taką kaszkę, rodzic może być pewny, że podaje swojemu dziecku posiłek, który odpowiada jego potrzebom żywieniowym.

* Zawierają naturalnie występujące cukry ze zbóż, owoców i mleka.

** Zgodnie z przepisami prawa.

Ważne informacje: Zaleca się kontynuację karmienia piersią podczas wprowadzania pokarmów uzupełniających. Karmienie piersią powinno trwać tak długo, jak jest to pożądane przez matkę i dziecko. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.

