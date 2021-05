Aparaty słuchowe dla seniorów – jak wybrać odpowiedni?

Niedosłuch u osób w podeszłym wieku występuje znacznie częściej niż u dzieci czy osób młodych, co jest nierozerwalnie związanie z naturalnymi procesami starzenia się organizmu. Nie bez znaczenia okazują się również inne choroby współistniejące czy szkodliwe czynniki środowiskowe, które mogą jeszcze bardziej pogarszać jakość słyszenia u seniorów. Jednym z niezawodnych rozwiązań, które przywracają osobom starszym radość z życia są nowoczesne aparaty słuchowe. Na co zwrócić uwagę przy ich wyborze? Podpowiadamy!

Aparat słuchowy dla seniora – o czym pamiętać?

Aparat słuchowy przeznaczony do użytku przez osobę w podeszłym wieku powinien być przede wszystkim dopasowany do poziomu ubytku słuchu oraz jej rzeczywistych potrzeb. W większości przypadków nie może obejść się bez wizyty o protetyka słuchu, który przy pomocy specjalnych urządzeń pomiarowych diagnozuje wadę słuchu i zaleca dobór najbardziej optymalnego rozwiązania.

W kontekście wyboru aparatu słuchowego dla seniora trzeba też pamiętać o poziomie trudności obsługi urządzenia – osoby o ograniczonych zdolnościach motorycznych mogą mieć bowiem problem z prawidłowym użytkowaniem aparatu na co dzień. Dlatego też najpopularniejszym rozwiązaniem okazują się nowoczesne aparaty słuchowe zauszne, które są zdecydowanie wygodniejsze w zakładaniu i ściąganiu niż modele wewnętrzuszne (tzw. aparaty niewidoczne).

Aparat słuchowy dla osoby starszej – dodatkowe funkcjonalności

Przy wyborze aparatu słuchowego dla seniora najważniejsze jest dopasowanie jego działania względem stopnia zaawansowania wady słuchu, jednak równie istotne okazuje się dostosowanie charakterystyki urządzenia do stylu życia jego przyszłego użytkownika. Dlatego też przed zakupem konkretnego modelu warto zwrócić uwagę na intuicyjną obsługę, a także obecność dodatkowych funkcjonalności, które ułatwią seniorowi nie tylko codzienne rozmowy z rodziną, czy to przez telefon, czy to „na żywo”, ale także pozwolą im na nowo odkryć radość z tak przyziemnych rzeczy jak słuchanie muzyki czy oglądanie telewizji.

Dobrym rozwiązaniem okazują się aparaty słuchowe z funkcją redukcji hałasu i sprzężeń, które pozwalają uzyskać wysoki komfort słyszenia, nawet w zatłoczonych pomieszczeniach. Warto także zwrócić uwagę na modele wyposażone w funkcję ułatwiającą prowadzenie rozmów telefonicznych, jak również funkcję detekcji mowy, która pozwala wychwytywać ludzkie głosy spośród innych dźwięków z otoczenia.

Przy zakupie aparatu słuchowego dla seniora warto sprawdzić, czy spełnia on wszelkie wymogi uprawniające go do starania się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub PFRON-u.

Artykuł powstał przy współpracy z https://akademiaslyszenia.pl/.