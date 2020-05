AR w służbie Internetu Rzeczy

Rozszerzona Rzeczywistość, czyli augmented reality, jest systemem, który łączy świat rzeczywisty z tym generowanym komputerowo. Zwykle wykorzystuje się tutaj obraz z kamery, na który nałożona jest w czasie rzeczywistym grafika 3D, istnieją również takie zastosowania, które wspomagają tylko dźwięk, ja na przykład aplikacje RjDj na iPhone. Technologia AR wykorzystuje tak zwane markery, czyli punkty odniesienia, na bazie których aplikacja Rozszerzonej Rzeczywistości określa swoje położenie względem świata rzeczywistego. Markery identyfikowane są za pomocą kamery, początkowo miały one formę łatwych do wykrycia symboli, oraz wzorów, takich ja na przykład kody QR, ale w roku 2017 wprowadzona została nowa technologia bezmarkerowego AR, której działanie oparte jest na określeniu rzeczywistej płaszczyzny na zasadzie wykrywania wzorców kolorystycznych, oraz unikalnych kształtów, które występują na oglądanej powierzchni. Przykładowo użytkownik Rozszerzonej Rzeczywistości może wykorzystując półprzezroczyste okulary obserwować życie, które toczy się na ulicach miasta, jednocześnie oglądając różne elementy wytworzone przez komputer na rzeczywisty świat. Rozszerzona Rzeczywistość jest wykorzystywana w różnych obszarach nauki oraz biznesu wymienić tutaj można między innymi:

lotnictwo – instrumenty pokładowe pokazują pilotom bardzo ważne dane na przykład dotyczące ukształtowania terenu, który widzą przed sobą

muzea – dzięki Rozszerzonej Rzeczywistości, wystawione eksponaty zyskują dodatkowe, bardzo atrakcyjne informacje, jak na przykład kontekst historyczny, miejsce odkrycia artefaktu, czy jego wizualizacja

marketing – markety AR znajdują swoje zastosowanie na przykład w trakcie kampanii marketingowych

Zastosowanie AR w IoT

IoT (Internet of things), czyli Internet Rzeczy, tak naprawdę wcale nie jest internetem „rzeczy” a danych. Internet Rzeczy jest to sieć, która łączy ze sobą różne samodzielne urządzenia, które gromadzą, pozyskują, udostępniają, a następnie przetwarzają dane, które wchodzą też w interakcję z otoczeniem. Dlatego IoT jest doskonałym narzędziem między innymi do tworzenia inteligentnych systemów kontrolno-pomiarowych, czy sieci analitycznych, które można zastosować w wielu dziedzinach życia. Patrząc na korzyści, jakie daje Rozszerzona Rzeczywistość wraz z Internetem Rzeczy, coraz więcej firm stawia na połączenie tych rozwiązań, które dają bardzo dobre rezultaty, ponieważ to właśnie dane, które są przetwarzanie w IoT, są kluczem do sukcesu w AR. Doskonałym przykładem takiego rozwiązania są dwie aplikacje:

Vuforia Studio – jest niezwykle łatwym oraz bardzo wydajnym w użyciu narzędziem, przeznaczonym do tworzenia treści, które przekształca, oraz kontekstualizuje dane Internetu Rzeczy, aby móc tworzyć istotne, oraz przydatne doświadczenia, które będą dostosowane do konkretnych odbiorców. Jego intuicyjna budowa umożliwia szybkie tworzenie oraz wdrażanie ciekawych rozwiązań przy pomocy komputerów stacjonarnych, urządzeń mobilnych, oraz urządzeń, które można łatwo transportować. Użytkownicy Vuforia Studio mogą swobodnie korzystać z bogactwa 3D oraz spostrzeżeń, które dostarczane są dzięki Internetowi Rzeczy, aby zapewnić przekonujące wrażenia z Rozszerzonej Rzeczywistości, które pomagają poprawić wydajność, oraz tworzyć lepsze produkty. Stosowanie Vuforia Studio daje takie korzyści jak: zmniejszenie kosztów rozwoju – można szybko tworzyć treści bez programowania przyspieszenie tworzenia treści – można używać istniejących 3D CAD oraz animowanych sekwencji usprawnienie skalowalności przedsiębiorstwa – uzyskuje się dostęp do doświadczeń z jednej aplikacji łatwość zapewniony wgląd – można wykorzystywać dane dostępne z IoT w czasie rzeczywistym, oraz dane systemów biznesowych

– jest platformą Internetu Rzeczy, która dzięki doskonałej współpracy z modułami, które odpowiedzialne są za zbieranie danych, ich analizę, oraz prezentację w przyjazny sposób, a nawet narzędziom Rzeczywistości Rozszerzonej, pozwala w bardzo efektywny sposób wykorzystywać dane, które dotyczą funkcjonowania zakładu, nawet jeśli nie ma fizycznego dostępu do fabryki. Dzięki zebranym danym z maszyn, urządzeń produkcyjnych oraz pomocniczych można znacząco usprawnić proces decyzyjny, już nigdy więcej nie trzeba będzie tworzyć zawiłych raportów w Excel, gdzie dane zbierane były z wielu źródeł przy pomocy wiedzy eksperckiej pracowników, oraz kosztem ich cennego czasu. Korzystając z platformy ThingWorx, znajdziesz tutaj między innymi takie aplikacje jak:

Wdrożenie rozwiązań IoT i AR do Twojej firmy

Internet Rzeczy oraz Rozszerzona Rzeczywistość, mają za zadanie zapewnić odbiorcom coraz wyższą jakość, oraz szybkość działań. Technologia AR ma bardzo dużą szansę na zmianę w znaczący sposób pracy wielu firm przemysłowych. To od czego firmy będą musiały zacząć to poczynienie inwestycji w sprzęt taki jak okulary, tablety czy smartfony z odpowiednimi aplikacjami. Jednak są to inwestycje, które długofalowo mogą pomagać przedsiębiorcom w podnoszeniu rynkowej konkurencyjności ich firmy. Dlatego warto zacząć wdrażanie rozwiązania IoT i AR, które wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Bardzo dobrym rozwiązaniem podczas ich wdrażania jest zastosowanie PoC (Proof of Concept). PoC jest krótkookresowym przedsięwzięciem, które ma na celu wykazanie słuszności zastosowania danego pomysłu biznesowego w konkretnej firmie. Oznacza to, że jednostka, która jest odpowiedzialna za realizację PoC, musi udowodnić możliwość realizacji tego pomysłu, oraz możliwości osiągnięcia zakładanych rezultatów biznesowych. Przed wdrożeniem rozwiązań IoT oraz AR warto zastanowić się, jak docelowo ma wyglądać finalny model robotyzacji w przedsiębiorstwie, należy tutaj wziąć pod uwagę mechanizmy, zarządzanie, nadzorowanie, raportowanie, oraz narzędzia informatyczne. Aby stworzyć idealny Proof of Concept, warto zastanowić się jak finalnie ma wyglądać model robotyzacji w organizacji. To, co ostatecznie powinno przekonać firmy do wdrożenia rozwiązań IoT i AR, to korzyści płynące z zastosowania tych rozwiązań, można tutaj wymienić między innymi:

wzrost wydajności pracy

redukcja błędów

bardzo szybkie reagowanie na problemy, czy usterki

eliminacja kosztów

wzrost satysfakcji klienta ze świadczonych usług

dostęp do ekspertów, którzy posiadają kompleksową wiedzę na temat sprzętu

możliwość odejścia od biurka, i pokazania błędu

możliwość monitorowania wydajności produktu

możliwość zapobiegania przestojom

możliwość wykrywania anomalii przed wpływem na produkcję

