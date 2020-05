Czym się różni dżem od konfitury?

Wiele osób zadaje sobie pytanie czy dżem to jest to samo co konfitura. Niektórzy uznają te produkty za tożsame, bo oba te przetwory są jakby tożsame. Owoce zamknięte w słoiku – czy jest jakaś różnica? Jest i to bardzo widoczne w sposobie ich przygotowywania. Sprawdź, jak się robi dżem, a jak konfiturę.

Dżem jako słodka masa z owoców

Myślisz dżem, mówisz słodka masa z owoców, w której składzie znajdują się właśnie one i cukier. Ostatni znajduje się zarówno w nim, jak i w konfiturach. To właśnie on konserwuje w klasycznym dżemie ów wyrób. Jeśli jednak nie zależy nam bardzo na długiej trwałości, można z niego zrezygnować (chociaż cukier występuje w owocach naturalnie), albo po prostu znacznie zmniejszyć dawkę. W dżemach sprzedawanych na rynku normy spożywcze jasno regulują zawartość owoców. Mowa o tym, że ma się ich znaleźć przynajmniej 35 g w 100 gramach wyrobu. Domowy dżem można robić z cukrem „do smaku”, tyle, żeby po prostu równoważyć kwaśność danych owoców. Na rynku warto natomiast szukać produktów ekologicznych. Gęstość w większości dodają im naturalne pektyny, które znajdują się w owocach, a wśród nich na przykład w porzeczkach, albo też śliwkach. Różnica między dżemem, a konfiturami to głównie to, że nie gotujemy go kilkakrotnie. Owoce ponadto mogą być zarówno pokrojone, jak i spokojnie rozgotowane.

Kilka słów o konfiturze

Konfitura – czym różni się od dżemu? Właśnie głównie wspomnianym sposobem przygotowania jej. Mowa głównie o tym, że do niej dodawane są połówki owoców, albo też w całości. Następnie należy je smażyć w syropie, a potem podgrzewać na małym ogniu. Muszą się rozgotować. Potem z kolei czeka się na ich ostygnięcie. Kiedy to nastąpi trzeba ponownie je zagotować. I tak około 2 czy 3 razy trzeba taki proces powtórzyć.

Zarówno dżemy, jak i konfitury mają swoje zastosowanie w kuchni, często goszczą w domowej spiżarni. Stanowią dodatek do kanapek, ale także wszelkiego rodzaju mięsiw, przełamując ich dość wytrawny smak. Kwesta tego, aby wybierać je mądrze – wśród naturalnych produktów, alby czerpać garściami zarówno z ich dobrodziejstw smakowych, jak i właściwości.