Dlaczego warto stawiać na soki bez cukru?

Soki owocowe znajdują się w diecie niemalże każdego z nas z tym, że pojawiają się w niej z różną częstotliwością. Niestety na półkach sklepowych zdecydowana większość stanowi istną bombę cukru połączoną z konserwantami oraz barwnikami, które bardzo niekorzystnie wpływają na jakość naszego organizmu. Kolejna kwestia jest taka, że szklanka takiego nektaru to istna bomba kaloryczna. Zdrową alternatywą dla nich są soki tłoczone na zimno w których na próżno szukać m.in. cukru.

Jak to jest z tym cukrem w sokach bez cukru?

Producenci soków bardzo często reklamują swoje wyroby te w których na próżno jest szukać zawartości cukru oraz wszelkich substancji słodzących. Trzeba powiedzieć jasno – jest to mit, który swoje potwierdzenie ma na etykietach. Czytanie ich ma więc ogromne znaczenie, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy cukrzykami czy też zależy nam na ograniczenie cukru w codziennej diecie. Większość soków dostępnych w sklepach nie wpisuje się we wspomniane hasła z uwagi na to, że zwyczajnie są one produkowane z soków zagęszczanych, więc siłą rzeczy – obecność cukru jest w nich po prostu nieodzowna.

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku soków, które tłoczone są na zimno. W praktyce oznacza to, że są one słodkie, owszem, jednak smak ten zawdzięczają naturalnym cukrom, które są obecne w owocach. Mowa o fruktozie, której skład po prostu jest nieunikniony. Kolejna ważna kwestia, to brak w nich obecności sacharozy mającej zły wpływ na nasz organizm. Pamiętajmy jednak o tym, że aby mieć pewność, że tego rodzaju informacje mają przełożenie w praktyce należy bezwzględnie czytać etykiety, a ponadto stawiać na soki wysokiej jakości.

Soki bez cukru – czyli jakie?

Wspomniane soki tłoczone za których produkcję odpowiadają dobrej klasy firmy to gwarancja braku cukru – białego. Zawierają one naturalny słodzik, czyli fruktozę, która nadaje im smaku. Nie bez znaczenia pozostaje w nich także obecność błonnika, która to jest nieodzownym elementem na drodze do przyswajania przez organizm fruktozy. Takie działanie gwarantuje to, że nie pojawi się u nas niechciana tkanka tłuszczowa.

Soki bez cukru w diecie diabetyka

Osoby zmagające się z cukrzycą muszą zwrócić szczególną uwagę na obecność cukru w różnego rodzaju produktach. Nie bez przyczyny więc najczęściej omijają szerokim łukiem większość soków owocowych. Nie jest to jednak konieczne jeśli stawiają na soki bez cukru w wydaniu tłoczonym. Te jak już wspomnieliśmy zawierają naturalny słodzik znajdujący się w owocach. Pijąc je należy jednak mieć na uwadze, że takie działanie powinno iść w parze z redukcją owoców spożywanych w ciągu dnia, jak również spożyciem innych źródeł cukru. Dieta diabetyków musi być bowiem bardzo zrównoważona.