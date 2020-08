Do czego może doprowadzić nieleczona próchnica?

Próchnica może być bardzo groźna dla naszego organizmu. Nieleczona często prowadzi do rozwijania się wielu groźnych dla zdrowia i życia chorób obejmujących wiele narządów. Jak powstaje próchnica i w jaki sposób nie dopuścić do jej rozwijania się? Podpowiadamy.

Jak powstaje próchnica?

Próchnica dotyczy tkanek twardych zęba i jest wynikiem działania bakterii, które powoli uszkadzają szkliwo. Kiedy na zębach widoczne są białe plamy, które świadczą o tym, że ten traci substancje mineralne, proces ten jest jeszcze na etapie odwracalnym. To powinno oznaczać bardzo dużą mobilizację w zakresie zachowania prawidłowej higieny jamy ustnej, szczotkowania i nitkowania. Nie bez znaczenia jest także stosowanie różnego rodzaju płynów do płukania. Kolejna kwestia to także regularne odwiedzanie stomatologa, takiego jak na przykład ten: https://www.stomatologiajarzebiny.pl/.

Zobacz także: https://superweb.com.pl/profilaktyka-w-leczeniu-zebow-dlaczego-jest-taka-wazna/

Skutki próchnicy

Profilaktyka próchnicy jest niezwykle ważna na drodze do długiego cieszenia się białymi zębami, ogólnie rzecz biorąc zdrowymi, a ponadto po prostu ładnym uśmiechem. Jeśli zaniedbamy ją, to możemy być niemal pewni, że to bardzo krótka droga do pojawienia się dużych kłopotów na poziomie jamy ustnej, a nawet całego organizmu. Mowa przede wszystkim o stanie zapalnym miazgi, a nawet jej martwicy, jeśli wspomniana miazga zostanie zainfekowana. To może doprowadzić do leczenia kanałowego. Mogą także pojawić się zmiany w tkankach okołowierzchołkowych, co oznacza, że może dojść do stanów zapalnych kości. Nie można bagatelizować próchnicy także pod względem tego, że może ona doprowadzić do zapalenia przyzębia, które z kolei może mieć niekorzystny wpływ na narządy.

Jak zapobiegać powstawaniu próchnicy?

Przede wszystkim należy regularnie odwiedzać stomatologa, a ponadto dbać o prawidłową higienę. W praktyce oznacza to przede wszystkim mycie zębów po każdym posiłku, a także przed snem. Można także stosować piankę do płukania jamy ustnej, a także nici dentystyczne. Kolejna kwestia, to unikanie pokarmów próchnicotwórczych oraz lepkich. Warto zastępować je takimi, które wykazują działanie oczyszczające, czyli mowa głównie o twardych serach, marchewce czy rzodkiewkach. Warto również zrezygnować ze słodkich napojów, dużej ilości mocnej herbaty oraz kawy.