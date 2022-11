Egzotyczne wakacje na każdą kieszeń

Seszele – można śmiało powiedzieć, że to jedno z najbardziej odizolowanych od świata państwo. Składa się ono z aż 115 wysp. Wybierając się na Seszele, pamiętaj, że zimą panuje tam pora deszczowa, a co za tym idzie, występuje znacznie więcej opadów. Mimo to zachowane są wysokie temperatury. Wysoka wilgotność powietrza oraz wszechobecna dzikość natury tylko podkreślają charakter tego miejsca.