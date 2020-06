Jak dobrze zaplanować podróż poślubną?

Podróż poślubna jest jednym z najbardziej przyjemnych momentów w całym zamieszaniu, jakie towarzyszy ceremonii zaślubin oraz weselu. To moment, kiedy w końcu przychodzi czas na błogi relaks i w pełni cieszenie się z tego, że już powiedziało się w końcu to sakramentalne „tak” do którego przygotowania trwały nawet miesiącami. Jak się przygotować do podróży, aby wspominać ją z łezką w oku przyjemności, a nie, gąszczem organizacyjnych wpadek? Podpowiadamy.

Podróż poślubna: niech to będzie wspólna decyzja

Nie ma nic gorszego niż wyjazd w miejsce do którego tak właściwie nie chce się wyjechać, a robi się to jedynie po to, aby zadowolić drugą stronę. Nawet jeśli w małżeństwie jedna strona woli wodę, druga góry, zawsze można pójść na kompromis, gdzie będzie zarówno jedna, jak i druga atrakcja. Najważniejsza jest wspólna decyzja, a co za tym idzie – obopólne zadowolenie z tego, że każda ze stron jest zadowolona. W końcu na tym polega małżeństwo.

Budżet

Kolejna bardzo ważna kwestia, to budżet, jakim dysponujemy. Nie trzeba robić nic na wyrost. Podróż poślubna nie musi przecież oznaczać opływania w luksusy. Ważne, że jest się razem, to jest moment, kiedy po raz pierwszy jesteśmy gdzieś jako małżeństwo. To, czy będzie się mieszkać w pięciogwiazdkowym hotelu czy domku góralskim jest już kwestią drugorzędną. Trzeba mierzyć siły na zamiary, żeby potem nie zatonąć na początku wspólnej drogi życiowej w gąszczu długów. Zawsze można też czekać na ciekawe oferty, które pojawiają się w biurach podróży, takim jak to: https://cortinatravel.pl/.

Wspólnie wybrane atrakcje

Ważne jest także to, aby przed wyjazdem zrobić sobie wspólny plan działania, aby potem uniknąć ewentualnych sprzeczek. Zawsze można postawić na wycieczkę zorganizowaną, to znacznie ułatwia wszelkie ewentualne planowanie. Na takiej mamy już z góry podane atrakcje jakie na nas czekają i można po prostu się na nie zdecydować, albo nie. Sprawa jest prosta, a plan działania ustalony. Nic, tylko jechać w podróż i cieszyć się sobą nawzajem.

Podróż poślubna jest wspominana przez lata, więc warto, aby była odpowiednio wcześnie zaplanowana. Warto więc dokładnie określić posiadany budżet, jak również miejsce w którym będziemy chcieli wypocząć. Nie bez znaczenia jest także zgranie urlopów. To bardzo istotna kwestia na drodze do osiągnięcia zadowolenia zarówno małżonki, jak i męża.