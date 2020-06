Jak pomóc dziecku lepiej poznawać świat?

Dzieci z natury są ciekawe otaczającego je świata, co dla nas, rodziców, oznacza odpowiadanie na tysiące nurtujących je pytań. Ciekawość dziecięca nie zna granic, jednak trzeba pamiętać, że to właśnie my jesteśmy dla najmłodszych pierwszymi przewodnikami i to do naszych obowiązków należy kształtowanie ich osobowości. Prawidłowy rozwój dziecka to dla każdego rodzica priorytet, a umiejętności kognitywne należą do jednych z najważniejszych w kontekście niezakłóconego funkcjonowania w społeczeństwie. Zatem jak wzbudzać w dziecku chęć poznawania świata?

Rozwój dziecka: kontrolowana swoboda

Bardzo często można spotkać się z metodami wychowawczymi, które w dużym stopniu ograniczają swobodę dziecka podczas eksplorowania przez niego najbliższego otoczenia. Po części wynika to z troski rodziców o bezpieczeństwo malucha, a po części ze zmęczenia i zniechęcenia nadmierną aktywnością dziecka w terenie, za którym ciężko nadążyć. Nie warto jednak zabraniać kilkulatkowi wszystkiego, co teoretycznie może się wiązać z ryzykiem skaleczenia czy ubrudzenia. Dziecko na etapie dorastania potrzebuje wielu bodźców zewnętrznych, nawet jeśli oznacza to brodzenie w kałuży, dotykaniem każdego kamienia w parku czy bieganie za motylami w lesie. Odkrywanie świata dla malucha to ogromne wydarzenie, w którym jako rodzice powinniśmy brać czynny udział.

Rozwój dziecka: gry edukacyjne

Procesy poznawcze takie jak percepcja, pamięć, wyobraźnia, myślenie czy zdolności językowe to absolutna podstawa prawidłowego funkcjonowania w jako jednostka społeczna. To właśnie dzięki umiejętnościom kognitywnym możemy wykonywać podstawowe czynności, jak i uczyć się bardziej skomplikowanych zagadnień. Dlatego też warto zachęcać najmłodszych do pracy nad rozwojem intelektualno-motorycznym poprzez różnego rodzaju gry edukacyjne. Na rynku wydawniczym można znaleźć wiele ciekawych pozycji, jak np. puzzle „Pucio. Co tu pasuje?” przeznaczone dla najmniejszych dzieci poznające rzeczywistość z nieco innej perspektywy niż wózek czy kojec. Puzzle dla dzieci z serii o Puciu to świetna zabawa, która stwarza doskonałą okazję do wspierania nauki mowy i czytania u malucha. Układanka zawiera 5 głównych obrazków oraz 22 obrazków pomocniczych, na których główny bohater wykonuje podstawowe, codzienne czynności jak jedzenie, kąpiel czy ubieranie się. Dzieci poprzez utożsamianie się z ich ulubieńcem przyswajają podstawowe umiejętności dnia codziennego, ale również wymawiają czy rozpoznają pierwsze słowa.

Zobacz także: https://papierowemysli.pl/nauka-przez-zabawe-czy-jest-skuteczna/

Rozwój dziecka: książki dla dzieci

Tytuły wydawnicze dla najmłodszych stają się jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe nie tylko jeśli chodzi o ich funkcje rozrywkowe, ale przede wszystkim edukacyjne. Książki dla dzieci są cenną lekturą dla najmłodszych dzieci, które dopiero uczą się chodzić, a otoczenie wokół nich wydaje się niezbadane i całkowicie nieznane. Dzięki takim wartościowym tytułom jak chociażby „Moje ciało. Akademia mądrego dziecka” autorstwa Nathalie Choux dziecko znacznie łatwiej dostosowuje się do nowej rzeczywistości i poznawać swoje ciało. Książeczka dla dzieci francuskiej pisarki, oprócz kolorowych ilustracji, dodatkowo zawiera elementy ruchome, które w jeszcze większym stopniu przykuwają uwagę najmłodszych. Literatura dziecięca odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie poznawania świata przez maluchy, dlatego warto stawiać tylko na wartościowe pozycje wydawnicze.