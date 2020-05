Jak przestać jeść słodycze?

Działy ze słodyczami, z którymi mamy często do czynienia w supermarketach, przyciągają wzrok swoimi kolorowymi opakowaniami, którym trudno się oprzeć. Słodycze bardzo często są naszą wielką słabością, jednak nie od dzisiaj wiadomo, że spożywane nadmiarze mają poważne konsekwencje nie tylko w kontekście wyglądu naszej sylwetki, ale również stanu zdrowia, który powinien być dla nas priorytetem. Całkowite wyeliminowanie słodyczy z diety wydaje się torturą nawet dla osób wykazujących się silną wolą, jednak zrezygnowanie z przetworzonych produktów wcale nie oznacza życia bez słodkości. Jak zatem pomóc swojemu zdrowiu i przestać jeść słodycze?

Dlaczego tak trudno zerwać ze słodyczami?

Nadmierne spożywanie produktów bogatych w cukier to pętla, z której trudno się wyplątać. Jest to ściśle związane ze zmianami, jakie zachodzą w naszym organizmie tuż po zjedzeniu słodkiego batona czy nadziewanej drożdżówki. Następuje bowiem wzrost poziomu glukozy we krwi, co ma swoje przełożenie na wyrzut dużej dawki insuliny, która z kolei powoduje magazynowanie się węglowodanów jako materiału „zapasowego”. Im więcej insuliny we krwi, tym szybciej spada poziom glukozy, co oznacza pojawienie się uczucia łaknienia. Słodycze to chwila euforii i dobrego nastroju, jednak to przez przemiany biochemiczne nie możemy się powstrzymać przed sięgnięciem po kolejną kostkę czekolady.

STOP ze słodyczami, ale nie od razu

Wiele osób popełnia podstawowy błąd, drastycznie ograniczając spożycie cukru w stosunku do stanu rzeczy sprzed podjęcia decyzji o zaprzestaniu jedzenia słodyczy. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której po kilku czy kilkunastu dniach „posuchy” znów sięgamy po słodkie przekąski w jeszcze większej ilości niż wcześniej. „STOP dla sztucznego cukru” jak najbardziej, jednak proces zrywania ze słodkim nałogiem warto przeprowadzać stopniowo.

Czym zastąpić słodycze?

Odstawienie sztucznych słodyczy wcale nie oznacza, że musimy na zawsze pożegnać się ze słodkimi przyjemnościami. Istnieje wiele naturalnych produktów, które stanowią znacznie zdrowsze źródło węglowodanów niż chemicznie wzbogacane batoniki czy czekoladki. Mowa przede wszystkim o warzywach i owocach, gorzkiej czekoladzie czy kakao, które nie tylko zaspokajają nasze zachcianki, ale również dostarczają do naszego organizmu innych cennych składników odżywczych i witamin. Biały cukier warto zastąpić miodem, a jogurt owocowy – jogurtem naturalnym ze świeżymi owocami.

Zdrowe desery dla każdego

Zmiana nawyków żywieniowych to długotrwały proces, którego korzyści często przerastają najśmielsze oczekiwania. Wbrew powszechnemu przekonaniu słowo „dieta” wcale nie oznacza porzucenia przyjemności z jedzenia. Warto postawić na zdrowe zamienniki tradycyjnych deserów, które w pełni zrekompensują nam odstawienie sklepowych słodkości. Świetnym rozwiązaniem jest catering dietetyczny, który nie tylko pozwoli nam pozbyć się skłonności do niezdrowych przekąsek, ale również pomoże w kompleksowym przystosowaniu codziennej diety według indywidualnych preferencji. Specjaliści żywieniowi zasilający szeregi firm cateringowych często wspinają się na szczyt kulinarnej fantazji, aby zaproponować swoim Klientom zdrowe i smaczne desery, których zjedzenie nie spowoduje wyrzutów sumienia. Catering pudełkowy to świetne rozwiązanie dla osób ceniących swój czas oraz oczekujących od posiłków czegoś więcej niż tylko dostarczania energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania. Fit słodycze nie muszą być nudne i bez smaku. Wręcz przeciwne – smakują jeszcze lepiej niż w tradycyjnej formie, a do tego nie tuczą.