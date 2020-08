Jak stylizować brodę do fryzury?

Moda na brodę z sezonu na sezon przybiera na siłę. O ile spora część mężczyzn decyduje się na jej zapuszczanie, o tyle wielu z panów nie zdaje sobie sprawy z tego, jak umiejętnie dobrać zarost do fryzury. To powinno odgrywać bardzo duże znaczenie, ponieważ źle przycięta broda może dodać dodatkowych lat, albo po prostu sprawić, że męski look będzie prezentował się bardzo niekorzystnie. Jak zadbać o prawidłową stylizację brody, aby pasowała zarówno do fryzury, jak i do stylu? Podpowiadamy.

Modelowanie brody

Na początku drogi z zapuszczaniem brody każdy jej przyszły posiadacz powinien pomyśleć o odpowiednim modelowaniu zarostu. Pamiętać należy o tym, że im bardziej jest on krótszy i dopasowany kształtem, tym bardziej zdobi mężczyznę, po prostu wygląda elegancko. Nie każdy z mężczyzn jest w stanie poradzić sobie z tego typu zabiegiem, albo też zwyczajnie nie chce tego robić w pojedynkę. Tu z pomocą przychodzi barber. Jeśli postawimy na skorzystanie z usług profesjonalisty, takiego jak na przykład ten: https://barbershop-praga.pl/ to możemy być pewni, że jesteśmy w dobrych rękach. Tutejsze usługi nie tylko obejmują wspomniane modelowanie zarostu, ale też dostosowanie do niego odpowiedniej fryzury.

Jaka fryzura do brody?

Nie ma odpowiedni na to pytanie pod względem jednoznacznym, niemniej istnieje kilka czynników, które należałoby wziąć pod uwagę. Jeśli czujemy się dobrze w danym uczesaniu i niechętnie chcielibyśmy je zmienić, to w sumie nie powinniśmy tego robić na siłę. O wiele łatwiej z pomocą właśnie barbera będzie dopasować kształt zarostu do tego, co aktualnie dzieje się na głowie. Trzeba tu wziąć pod uwagę zarówno kształt przyszłej brody, jak i jej długość. Nie bez znaczenia pozostaje obfitość, a następnie jej stylizacja. Ten ostatni czynnik wydaje się być najważniejszy. Jeśli będziemy posiadaczami tak zwanego zarostu drwala, to włosy powinny jednak nie opadać na twarz, a jeśli już są długie, to raczej być związane w kucyk. Tego typu zarost może dobrze współgrać z ze średnią długością włosów, która pojawi się w postaci zaczesanej na bok, albo tył. Jeśli natomiast ma to być kozia bródka, wówczas idealnie komponuje się z równie krótką fryzurą. W przypadku łysiny, dobrze jest postawić na mocno przystrzyżoną brodę. Najważniejszym aspektem, który należałoby wziąć pod uwagę jest jednak samopoczucie mężczyzny. W końcu to on ma czuć się dobrze we własnej skórze.