Jaki zakres prac może mieć konserwator budynków?

Konserwator nieruchomości to bardzo ważna firma lub osoba, której zadaniem jest dbanie o to, aby obiekt budowlany zapewniał lokatorom pełny komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo. Zakres prac firmy od konserwacji technicznej budynków określa umowa z administracją/zarządem wspólnoty.

Czym jest konserwacja techniczna budynków ? To zupełnie coś innego niż prace budowlano-remontowe, które mogą być prowadzone zarówno w domach, jak również mieszkaniach wspólnotowych bądź lokalach usługowych. Prace remontowo-budowlane przeprowadza się po to, aby odnowić obiekt, zmienić jego charakter bądź zwiększyć komfort-bezpieczeństwo. Konserwacja nieruchomości to ogół czynności, które pozwalają to aby, aby utrzymać obecny stan techniczny obiektu. Remont to zwiększenie komfortu, a konserwacja to jego zachowanie.

Kto odpowiada za konserwację nieruchomości?

Za stan techniczny budynku odpowiadają użytkownicy, natomiast nad całością konserwacji czuwa konserwator obiektu. W zależności od specyfikacji budynku oraz zakresu prac może to być jedna osoba, duet bądź firma, która obsługuje jednocześnie wiele obiektów.

Zakres prac przy konserwacji nieruchomości

Więcej na stronie https://megadex.pl/ . Wszystko oczywiście zależy od tego, z jakim budynkiem mamy do czynienia, jaki jest jego charakter, ilu ma domowników bądź użytkowników, czy jest to dom jednorodzinny, osiedle segmentów, lokale użytkowe czy duża wspólnota mieszkaniowa. Zakres prac związanych z konserwacją nieruchomości powinien być ustalony na początku współpracy i obejmować wszystko, co zapewni użytkownikom komfort i bezpieczeństwo, a wspólnocie zapewni racjonalizację kosztów i brak konieczności wykonywania remontu.

Zobacz także: https://superweb.com.pl/na-czym-polega-kompleksowa-konserwacja-nieruchomosci/

Zakres prac konserwacyjnych może obejmować między innymi takie zadania, jak:

– konserwacja instalacji elektrycznej i hydraulicznej,

– konserwacja instalacji gazowej,

– konserwacja instalacji przeciwpożarowej,

– konserwacja alarmów, monitoringu, sytemu telewizji przemysłowej,

– konserwacja pomieszczeń technicznych i zainstalowanego tam wyposażenia,

– konserwacja bram garażowych, wejść do budynku,

– konserwacja powierzchni płaskich, ścian, dachu (kompleksowo),

– konserwacja wentylacji i klimatyzacji.

Jak widać z powyższego zestawienia konserwacja nieruchomości może obejmować naprawdę szeroki zakres prac, a firma która podejmuje się takiej realizacji powinna dysponować przeszkolonymi pracownikami oraz narzędziami do wykonywania niezbędnych prac.