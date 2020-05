Jakie są najpopularniejsze małe rasy psów w Polsce?

Według Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI) na świecie obecnie istnieje ok. 340 różnych ras psów. Które z nich zatem są najbardziej popularne w Polsce? Można wyróżnić kilka ras,które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Polaków. Będą to takie rasy jak np.owczarek niemiecki,labrador,amstaff czy husky,aczkolwiek małe pieski także skradły nasze serca. Przede wszystkim ze względu na ich niewielkie rozmiary,można takiego psiaka praktycznie wszędzie ze sobą zabrać. Do tego psy małych ras nie potrzebują tyle przestrzeni jak te duże,dlatego też trzymanie ich nawet w bardzo małych mieszkaniach nie powinno być uciążliwe.

Małe rasy psów najpopularniejsze w Polsce

Wśród minipsów wyróżnić możemy kilka ras,które stały się ulubieńcami Polaków i jednocześnie znalazły się w czołówce najpopularniejszych psów w naszym kraju. Oto one:

Gremlinki czyli budlogi francuskie

Buldog francuski. Należy do grupy psów,które świetnie nadają się do towarzystwa. Bardzo przyjaźnie nastawiony do ludzi,głównie do dzieci,z którymi uwielbia się bawić. Chętnie spędza czas z opiekunem na kanapie. Psy tej rasy nie potrzebują dużo przestrzeni a dodatkowo bardzo szybko aklimatyzują się w nowych miejscach. Dlatego też będą to psy,które można trzymać w bloku,nawet w mieszkaniach,które powierzchniowo są bardzo małe. Należy także pamiętać,że buldogi francuskie to psiaki,które intensywnie odczuwają niskie temperatury. Ważne jest zatem zadbanie o odpowiednią dla niego garderobę,która posłuży mu podczas jesienno-zimowych spacerów. Idealnie sprawdzą się bluzy,sweterki,kurtki czy zimowe kombinezony.

Jestem legendą – shih tzu

Shih tzu. To również psy,które lubią towarzystwo i bardzo szybko przywiązują się do swojego pana. Lubią przesiadywać na kolanach,być głaskane,ale same decydują o tym,kiedy przychodzi na to pora. Są to zwierzęta o łagodnym temperamencie i bardzo inteligentne. Świetnie odnajdą się w towarzystwie i zabawie ze starszymi dziećmi. Choć pełnią raczej rolę psów ozdobnych,z łatwością nauczyć je można wielu rzeczy. Psy rasy shih tzu,podobnie jak buldogi francuskie,mogą marznąć podczas chłodniejszych dni,dlatego właściciele tejże grupy psów powinni zadbać o garderobę ochronną dla swego pupila. Rasa ta nie potrzebuje wiele ruchu,ale wymaga za to systematycznej pielęgnacji.

Najmniejszy pies świata

Chihuahua. Najmniejszy pies świata. Bardzo żywiołowe i ciekawe wszystkiego,ale zarazem wrażliwe zwierzę. Mocno przywiązuje się do swego właściciela choć lubi także zwracać uwagę reszty domowników. Potrafi szybko zaadaptować się do każdych warunków. Psy rasy chihuahua idealnie nadają się do towarzystwa. Są też bardzo aktywne i lubią zabawę. Występują dwie odmiany psów tej rasy:krótko i długowłosej. Jak większość psów rasy miniaturowej bardziej odczuwają zimno(w szczególności te o krótkiej sierści),dlatego wybierając się na spacer w zimowe dni należy zadbać o ciepłe ubranko dla niego. Warto też dodać,że psy chihuahua ze względu na swój rozmiar nie będą sprawiać większych problemów podczas podróży. Idealne w tym wypadku będą teczki lub kufry podróżne w formie plecaków,dzięki którym psiak może wybrać się z nami na dłuższą wycieczkę.

Yorki wciąż na topie

Yorkshire terrier(pies york miniaturka). Choć niewielkiej maści,to dość zadziorny i odważny. Bardzo przywiązuje się do swojego właściciela i uwielbia z nim spędzać czas. Ze względu na swój rozmiar nada się także do mniejszego mieszkania. Yorki bywają bardzo uparte,ale dzięki swojej inteligencji można je także nauczyć podstawowych rzeczy i sztuczek. Idealnie nadają się do towarzystwa. Nie wymagają dużo ruchu i długich spacerów,ale w ich przypadku kluczową rolę odgrywa pielęgnacja. Ze względu na dłuższą sierść należy zadbać o systematyczność w ich pielęgnacji.

Niezależnie od rasy psa,jaką posiadamy,musimy pamiętać o tym,w jaki sposób należy ją pielęgnować. W większości przypadków psów miniaturowych można zauważyć,że nie wymagają one dużej aktywności ruchowej i długich spacerów. Są to często psy ozdobne i do towarzystwa,dlatego też ich pielęgnacja odgrywa bardzo ważną rolę. Musimy zatem pamiętać o systematyczności w tym wypadku o odpowiednich do tego akcesoriach. Drugą ważną rzeczą,która łączy psy małej rasy jest fakt,iż nie przepadają za niskimi temperaturami. Wybierając się zatem z nimi na spacer,należy zatroszczyć się o odpowiednią odzież ochronną,np,bluzę czy kurteczkę.