Kosmetyki naturalne – jak wybierać je mądrze i świadomie?

Kosmetyki naturalne stały się w ostatnim czasie popularne i często wybierane, tak naprawdę trend ich stosowania jest widoczny wszędzie- u influencerów kosmetycznych, w mediach społecznościowych, radiu czy też w telewizji. Co to jednak oznacza, że kosmetyk jest naturalny, co można znaleźć w jego składzie, a kiedy z całą pewnością możemy stwierdzić, że produkt do tych naturalnych nie należy? Najlepszym rozwiązaniem jest czytanie składu wybieranych produktów. Dobrym tropem jest też poszukiwanie na etykietach informacji o tym, że dany produkt uzyskał certyfikat jednej z organizacji, która zajmuje się sprawdzaniem jakości produktów kosmetycznych pod tym właśnie kątem.

Czym w praktyce są kosmetyki naturalne?

To takie produkty, które powstają wyłącznie z surowców naturalnych. Jeśli dopuszcza się stosowanie jakiegoś składnika syntetycznego, procent jego zawartości w całym produkcie nie może być wyższy niż 5%, a i tak nie wszystkie organizacje certyfikujące te produkty uwzględniają taką możliwość. Na pewno więc w ich składzie nie może być takich substancji jak oleje mineralne, wazelina, parafina, sztuczne barwniki czy sztuczne substancje zapachowe, parabeny, formaldehydy, silikony, glikol propylenowy czy surowce pochodzące od roślin modyfikowanych genetycznie.

Co zatem powinno znaleźć się w kosmetyku naturalnym?

Na pewno mogą się tutaj znaleźć różnego rodzaju ekstrakty i wyciągi roślinne, olejki eteryczne, sole nieorganiczne oraz składniki morskie. Jeśli produkt jest barwiony to powinno się to dokonywać poprzez stosowanie naturalnych barwników, podobnie z dodawaniem konserwantów- mogą być tylko takie, które naturalnie występują w przyrodzie, a więc kwas salicynowy, benzylowy lub też benzoesowy.

Na jakie certyfikaty takich kosmetyków warto zwrócić uwagę?

Dana firma kosmetyczna musi spełnić szereg wymagań, aby jej produkt otrzymał taki certyfikat. Certyfikacja jest też jednocześnie sporym ułatwieniem dla kupujących. Bowiem wybierając kosmetyk, który posiada taki certyfikat, możemy mieć pewność, że został poddany szczegółowej analizie odnośnie tego, czy faktycznie jest naturalny. Dotyczy to zarówno surowców, z jakich został wykonany, składu finalnego produktu oraz procesów jakie zostały wykorzystane do przygotowania kosmetyku. Do najbardziej znanych certyfikatów należy ECOCERT, COSMEBIO, BDIH, NATRUE oraz VEGAN SOCIETY.

Gdzie i w jaki sposób warto zaopatrywać się w kosmetyki naturalne?

Będąc w drogerii czy markecie, zazwyczaj nie mamy zbyt wiele czasu na to, aby sprawdzać to, co producenci umieszczają na etykietach lub też aby analizować ich skład pod kątem tego, co powinno się w nich znaleźć, a co jest już znacznie mniej pożądane. Dlatego też w takim przypadku lepiej mogą sprawdzić się zakupy w drogeriach internetowych, dobrze zaopatrzona jest też niejedna hurtownia kosmetyków.

Zakupy w takim miejscu mają wiele zalet, a pierwszą z nich jest to, że są naprawdę doskonale zaopatrzone. Zazwyczaj więc mamy tutaj większy wybór niż w przypadku jakiejkolwiek drogerii stacjonarnej. Hurt kosmetyków niesie też jeszcze inną korzyść- naprawdę bardzo atrakcyjne ceny, często niższe od tych, które spotykamy w sklepach stacjonarnych. Jednakże, to co trzeba wiedzieć o zamawianiu kosmetyków w takim miejscu to fakt, że możemy się tutaj spotkać z pewnymi obostrzeniami- nie wszystkie hurtownie mogą obsługiwać klientów detalicznych, a jeśli ich obsługują, czasem stawiają warunek złożenia odpowiednio dużego zamówienia na jakąś kwotę minimalną. Dlatego też dobrym pomysłem jest zrobienie jednorazowych, ale większych zakupów, dzięki którym uzupełnimy zapasy w naszej toaletce o wysokiej jakości produkty na dłuższy czas. Najważniejsze, aby takie zakupy robić świadomie.