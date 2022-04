Krem do twarzy na dzień – sprawdź, jak go dobrać do potrzeb skóry

Wybór odpowiedniego kremu do twarzy na dzień nie może pozostać kwestią przypadku. W grę wchodzi szereg czynników, które powinniśmy wziąć pod uwagę zanim sięgniemy po ten kosmetyk. Musi on być skrojony na miarę indywidualnych potrzeb naszej skóry, aby zapewnić jej prawidłową i kompleksową pielęgnację. O jakich mowa? Podpowiadamy.

Krem do twarzy na dzień – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Odpowiednio dobrany krem do twarzy odpowiada na indywidualne potrzeby naszej skóry, które wynikają między innymi z wieku. Zupełnie innej rutyny pielęgnacyjnej wymaga skóra młoda, a innej dojrzała. Nie bez znaczenia pozostaje także to, jak o nią dbamy, jak również wpływ czynników zewnętrznych – w tym na przykład promieniowanie UV czy też zanieczyszczeń.

Sięgając po dobrej klasy krem skrojony na miarę potrzeb naszej skóry należy również wziąć pod uwagę jej zmieniające się potrzeby. Istotny wpływ mają między innymi pory roku i związane z nimi czynniki atmosferyczne. Istotną kwestią jest także nasza codzienność – w tym np. praca. Jeśli spędzamy dużą ilość czasu w klimatyzowanych pomieszczeniach lub też często podróżujemy samolotem, to także musi zostać uwzględnione w kwestiach, jakie determinują wybór właściwego kremu do twarzy.

Krem do twarzy na dzień a rodzaj skóry

Krem do twarzy na dzień musi być dobrany odpowiednio do rodzaju naszej skóry. Wśród nich wymieniamy normalną (dobrze napiętą, o jednolitym kolorze), suchą (łuszczącą się, chropowatą), wrażliwą (reagującą na czynniki zewnętrzne, ściągniętą), mieszaną (suchą na policzkach, błyszczącą w strefie T), tłustą (z rozszerzonymi porami i zaskórnikami), trądzikową (skłonną m.in. do stanów ropnych i zaskórników) oraz naczyniową ( z popękanymi naczynkami, cienką).

Informację dla jakiego rodzaju skóry jest przeznaczony dany krem najczęściej znajdziemy na opakowaniu, jednak nie powinniśmy brać pod uwagę jedynie tego czynnika. Niemniej istotne są jej potrzeby, które wynikają z pojawienia się zmian związanych z wiekiem. Krem do twarzy na dzień musi więc być dobrany odpowiednio do nasilenia objawów dotyczących procesu starzenia, w tym np. wykazywać właściwości ujędrniające, odbudowujące czy też przeciwzmarszczkowe.

Krem na dzień a składniki

Sięgając po krem na dzień konieczne jest zwrócenie uwagi na jego składniki oraz konsystencję. Dobrej klasy kosmetyk ma lekką formułę, która stanowi idealną bazę pod makijaż. Ponadto nie zostawia lepkiej, bardzo nieprzyjemnej warstwy. Sięgamy po kremy bogate w cenne składniki odżywcze, które odżywiają skórę, jak również zapewnią jej prawidłowe nawilżenie. Nie bez znaczenia pozostaje także maskowanie niedoskonałości oraz rewitalizacja.

Krem do twarzy na dzień a bezpieczne opalanie

Skóra każdego dnia, zwłaszcza latem narażona jest na szkodliwe działanie promieni UV. Wybierając więc krem do twarzy na dzień zwróćmy uwagę na to czy zapewni on nam bezpieczne opalanie. Kosmetyki, które są w tym pomocne zawierają filtry UVA i UVB. To ważna kwestia, która chroni m.in. przed przyspieszeniem procesów starzenia, jak i negatywnymi skutkami nadmiernej ekspozycji na słońce.