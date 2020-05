Malowanie elewacji – o czym warto pamiętać?

Elewacja budynku stanowi jego wizytówkę, dlatego pozostawienie jej w stanie surowym powinno być jedynie etapem przejściowym w procesie wykańczania domu. Malowanie ścian zewnętrznych to jednak proces złożony i czasochłonny, który wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy budowlanej, ale również sprzętu i materiałów, które znacznie przyspieszą przeprowadzenie prac malarskich. Do ich wykonania można zatrudnić wykwalifikowaną firmę budowlaną, ale równie dobrze większość prac można wykonać na własną rękę – jeżeli dysponujemy odpowiednimi umiejętnościami. Zatem o czym pamiętać przy malowaniu elewacji?

Malowanie elewacji: warunki pogodowe

Niezwykle ważnym aspektem branym pod uwagę przed rozpoczęciem prac związanych z malowaniem elewacji budynku są warunki pogodowe. Występowanie opadów atmosferycznych jak deszcz czy śnieg skutecznie uniemożliwiają malowanie, podobnie zresztą jak mróz czy upały. Za optymalną temperaturę dla malowania elewacji przyjmuje się między 10 a 20 st. C.

Malowanie elewacji: przygotowanie powierzchni ścian

Przed przystąpieniem do etapu malowania ścian zewnętrznych budynku należy upewnić się co do ich dobrego stanu technicznego. Należy przede wszystkim sprawdzić, czy podłoże przeznaczone do malowania wykazuje się suchością, czystością oraz przyczepnością. Jeśli elewacja wymaga lekkich poprawek technicznych jak wyrównanie powierzchni czy uzupełnienie niewielkich ubytków – należy to zrobić przed rozpoczęciem prac malarskich.

Malowanie elewacji: kompletowanie narzędzi

Sprawne przeprowadzenie malowania elewacji nie będzie możliwe bez odpowiedniego sprzętu i narzędzi malarskich. W przypadku mniejszych powierzchni można użyć wałka z teleskopową rączką, jednak najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest użycie pistoletu natryskowego. Świetnie radzi sobie z pokrywaniem rozległych i chropowatych powierzchni, co przekłada się na skrócenie czasu inwestycji.

Malowanie elewacji: rusztowanie

Nieodłącznym elementem niemal wszystkich prac budowlanych wykonywanych na wysokościach są rusztowania ramowe. Są zdecydowanie lepszą alternatywą dla drabin, które często nie wykazują się odpowiednim poziomem bezpieczeństwa, a także ograniczają zakres ruchu osoby przeprowadzającej prace malarskie. Rusztowanie ramowe powinno być solidne i stabilne, a dodatkowo nie posiadać śladów usterek czy nieodpowiedniego użytkowania. Nie trzeba jednak podejmować się zakupu całkowicie nowej konstrukcji – można zaopatrzyć się w rusztowania używane lub skorzystać z usługi wynajmu rusztowania. Warto również zaznaczyć, że są to konstrukcje stosunkowo łatwe w obsłudze, a ich montaż i demontaż nie powinien sprawiać większego problemu.

Malowanie elewacji: wybór farby elewacyjnej

Przy zakupie emulsji przeznaczonej do malowania ścian zewnętrznych budynku należy dobrać jej formułę względem specyfiki tynku oraz farby, które pokrywają fasadę. Nieodpowiednio dobrany produkt nie tylko będzie sprawiał problemy przy aplikacji, ale wpłynie również na odporność i właściwości termoizolacyjne budynku. Na rynku mamy kilka podstawowych rodzajów farb elewacyjnych, z których można wyróżnić m.in. farby silikatowe, silikonowe, akrylowe, wapienne czy cementowe. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się ze specjalistą, który pomoże dobrać rodzaj farby do rodzaju zastosowanego tynku.