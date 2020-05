Nowoczesny dom, czyli jaki?

Nowoczesne budownictwo to przede wszystkim budownictwo oparte na rozwiązaniach chroniących środowisko naturalne. Bardzo dużą popularnością cieszą się domu budowa np. z drewna lub takie o konstrukcji szkieletowej. Popularne są także inwestycje w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Każdy z nas powinien być świadomy ekologicznie i dbać o środowisko. Zacząć można od siebie – chociażby segregując śmieci. Wiele osób, które decydują się na rozpoczęcie budowy domu decyduje się na zakup projektu, który spełnia określone wymogi dotyczące np. niskoemisyjności. Nowoczesny dom to ekologiczny dom. Może być budowany zarówno z tradycyjnych materiałów, jak również z drewna.

Co wpływa na ekologiczność domu?

Aby dom był ekologiczny muszą się w nim pojawić pewnego rodzaju rozwiązania, które sprawią, że będziemy żyć w zgodzie z naturą. Wśród najważniejszych rzeczy, które wpływają na ekologiczność domu zdecydowanie należy wymienić:

– nowoczesny i praktyczny system ogrzewania,

– bezemisyjny i bezobsługowy system grzewczy,

– okna pasywne,

– ciągła i skuteczna izolacja,

– posiadanie zbiornika na deszczówkę,

– przydomowe oczyszczalnie ścieków,

– fotowoltaika i systemy solarne,

– dużo zieleni na działce.

Dom przede wszystkim nie powinien emitować zanieczyszczeń. Tak się dzieje, gdy mamy do czynienia z tradycyjnym systemem opartym na spalaniu węgla, ekogroszku czy nawet pelletu. W naszym klimacie zdecydowanie bardziej opłaci się oszczędzać energię, niż ją produkować.

Im więcej zastosowanych ekologicznych rozwiązań, tym bardziej pozytywny wpływ na środowisko – to najbliższe, nasze.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Bardzo dużą popularnością cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Mają one naprawdę realny wpływ na to, jak funkcjonuje nasz dom. To bardzo dobra, praktyczna i przede wszystkim bardzo ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych szamb, które są drogie w utrzymaniu oraz mało estetyczne. O montażu przydomowej oczyszczalni ścieków warto pomyśleć na etapie wybierania projektu domu.

Do największych zalet przydomowej oczyszczalni ścieków można zdecydowanie zaliczyć brak konieczności regularnego opróżniania, angażowania szambiarki do wywozu nieczystości, brak przykrych zapachów, które są szczególnie uciążliwe w terenie mocno zabudowanym i mocno zalesionym. Same oczyszczalnie są praktycznie bezobsługowe, odporne na działanie niekorzystnych warunków, upływ czasu.