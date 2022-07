Po co w pojazdach budowlanych i innych montowany jest retarder?

Codzienne użytkowanie pojazdów dostawczych, ciężarowych, specjalistycznych czy budowlanych, wymaga przede wszystkim sprawdzonego serwisu. Pojazdy muszą być również wyposażone w części, które są sprawne, bezpieczne, komfortowe w codziennym użytkowaniu, jak również zapewniają prawidłową pracę. Retarder jest urządzeniem, które wspomaga hamowanie całego pojazdu lub jego elementów.



Wyposażenie pojazdów w takie rozwiązania, dzięki którym ich prowadzenie oraz operowanie to jedna z najważniejszych kwestii, o którą powinni zadbać właściciele. Aby pojazdy pozwalały na to, by skutecznie i bez problemu wykonywać pracę, muszą być w odpowiedni sposób wyposażone, jak również konieczne jest dokonywanie regularnego serwisu.

Co to jest retarder?



Pojazdy oraz maszyny, które używamy do pracy, mogą się zdecydowanie bardzo szybko poruszać. Często dochodzi do sytuacji, w której bardzo ważnym elementem jest szybkie zatrzymanie pojazdu lub elementów, które są użytkowane. Często również nie wystarczają do tego tradycyjne elementy hamulcowe i trzeba zastosować wspomaganie.

Retarder Telma jest właśnie takim wspomaganiem. To specjalny hamulec, który jest stosowany na przykład w samochodach ciężarowych, w autobusach, w pojazdach specjalistycznych – jednym zdaniem wszędzie tam, gdzie możemy mieć do czynienia z dużą masą pojazdu. Retarder może być stosowany w sytuacji, gdy podczas zjazdu z górki, pojazd może nabrać znaczącego przyspieszenia, zagrażając tym samym bezpieczeństwu kierowcy, jak również innych uczestników ruchu drogowego.

Serwis retardera



Jak każdy inny element pojazdu, również retarder, potocznie nazywany zwalniaczem, musi być poddawany kompleksowej diagnostyce, jak również serwisowi. Trudno wyobrazić sobie przecież jazdę autem lub innym pojazdem, które nie ma sprawnego układu hamulcowego.

Serwis retardera powinien być przeprowadzony przez osoby, które posiadają doświadczenie, odpowiednie zaplecze techniczne, potrafią używać specjalistycznych narzędzi. To niezwykle istotne. Klient, który oddaje sprzęt do naprawy, musi mieć pewność, że trafi on w dobre ręce, a naprawa będzie wykonana w terminie.