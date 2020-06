Proste triki na upał w domu

Sezon letni już niedługo, a z nim powróci zdecydowanie stały problem – upał. Zbyt wysoka temperatura sprawia, że nawet we własnym domu możemy się czuć mało komfortowo. Na szczęście istnieją sposoby, które pozwalają na to, aby utrzymać temperaturę w domu na rozsądnym poziomie.

Lato to zdecydowane jedna z najpiękniejszych pór roku – czas, gdy myślimy o wakacjach, podróżowaniu, odpoczynku oraz pięknej opaleniźnie. Pięknie świecące słońce, długi dzień, ogólnie piękna pogoda związane są niestety często z bardzo wysoką temperaturą – taką, która doskwiera zarówno na dworze, jak również ma negatywny wpływ na to, jak funkcjonujemy w domu. Gdy we wnętrzu domu temperatura osiąga 30 stopni bardzo trudno pracować, relaksować się, spać. Na szczęście istnieją nowoczesne i proste w zastosowaniu metody, jak. folie przeciwsłoneczne, które zapobiegają zbyt mocnemu nasłonecznieniu wnętrz. Więcej informacji na stronie https://nokto.pl/

Nowoczesne folie okienne

Jednym z najciekawszych i najbardziej praktycznych rozwiązań, które pozwalają na to, aby trzymać temperaturę w pomieszczenia w ryzach jest zastosowanie zewnętrznych folii okiennych. Ich zaletą jest przede wszystkim bardzo wysoka skuteczność oraz natychmiastowy efekt. Ich stosowanie od razu przełoży się na to, będziemy mogli w danym pomieszczeniu normalnie funkcjonować. Folie okienne wykonane są z materiałów odpornych na działanie wysokich i niskich temperatur, promieniowanie UV, deszcz, śnieg, środki czyszczące.

Inne zalety to:

– wzmocnienie szyb,

– ochrona prywatności,

– brak odcięcia dopływu światła do pomieszczenia,

– zwiększają funkcjonalność okien.

Klimatyzacja, klimatyzatory, zasłony

Oprócz zastosowania folii okiennych można również zastanowić się nad montażem klimatyzacji. Pomoże ona schłodzić wnętrze choć nie zapobiegnie jego nasłonecznianiu się. Automatycznie klimatyzacja musi więc pracować bardziej intensywnie, pobierać więcej prądu. Innym rozwiązaniem jest stosowanie grubych zasłon, rolet, żaluzji, a także klimatyzatorów przenośnych. Wszystko to sprawi, że we wnętrzu będzie przyjemna temperatura, choć zapanowanie jednocześnie nad taką ilością rzeczy może się wydać nieco trudne.

Montując zasłony bądź rolety warto pamiętać o tym, że w ciągu dnia odcinamy całkowicie dopływ światła do pomieszczenia. Możemy więc odczuwać zmęczenie, nie będziemy się również cieszyć urokami dnia. Stosowanie folii okiennych wydaje się więc rozwiązaniem optymalnym.