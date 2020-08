Uporczywe i nieestetyczne cienie pod oczami – jak sobie z nimi poradzić?

Jak zamaskować nieestetyczne worki i cienie pod oczami? Niejedna z nas zadaje sobie to pytanie, patrząc na swoje odbicie w lusterku. To z ich powodu nasza twarz i oczy wyglądają na smutne i zmęczone. Często niepotrzebnie dodają nam lat i zabierają cały blask oczom. Zastanawiamy się, co może być ich przyczyną i szukamy skutecznych sposobów, jak z nimi walczyć i przywrócić magiczne spojrzenie.

Cienie i worki pod oczami – przyczyny powstawania

Jasne i błyszczące spojrzenie jest dowodem na to, że nasz organizm cieszy się zdrowiem i doskonałą kondycją. Podkrążone, spuchnięte oczy mogą natomiast wskazywać na chwilowe zmęczenie czy brak wystarczającej ilości snu. Jeżeli jednak worki i sińce pod oczami są uporczywe i nie znikają, mimo zachowania higieny snu oraz stosownego wypoczynku, mogą być sygnałem poważnych schorzeń i wymagać konsultacji ze specjalistą. U dorosłych ciemne sińce pod oczami zazwyczaj związane są z naturalnymi procesami starzenia się organizmu, ale często bywają też problemem pojawiającym się u ludzi młodych. W tych przypadkach najczęściej oznacza to złe odżywianie czy niehigieniczny tryb życia, choć może także wynikać z uwarunkowań genetycznych.

Dowiedz się również Jak przywrócić dobrą kondycję skóry po szampańskiej zabawie? (hyperweb.pl)

Metody zwalczania uporczywych i nieestetycznych cieni pod oczami

Sposobów na walkę z nimi jest co najmniej kilka. Każda z nas wypracowała mniej lub bardziej skuteczne metody na pozbycie się worków pod oczami. Przyjrzyjmy się tym najczęściej stosowanym i spotykanym.

Pierwszym sposobem, od którego zwykle zaczynamy, to sięgnięcie po naturalne metody znane od stuleci. Do najczęściej spotykanych zaliczają się okłady z surowego ziemniaka czy schłodzonych plastrów ogórka. Dużą skutecznością charakteryzują się również okłady z czarnej lub zielonej herbaty oraz z rumianku. Ich działanie polega na stymulowaniu i obkurczaniu naczyń krwionośnych. Dzięki temu udaje się zazwyczaj znacznie zmniejszyć opuchliznę pod oczami. Aby jednak skorzystać ze wszystkich zalet oferowanych przez metody naturalne, trzeba te rozwiązania stosować nierzadko i regularnie.

Karboksyterapia – sposób na magiczne spojrzenie

Niestety, często domowe sposoby nie wystarczają, aby przywrócić blask naszym oczom i prawdziwie magiczne spojrzenie. W takim przypadku najlepiej poszukać profesjonalnej pomocy w gabinecie medycyny estetycznej. Szeroka paleta obejmuje zazwyczaj podstawowe zabiegi na oczy, takie jak masaże pobudzające ruch limfy czy mezoterapie ujędrniające i wygładzające skórę wokół oczu. Warto również sprawdzić inne zabiegi na oczy, które pozwolą uzyskać spektakularne efekty.

Jednym z nich z pewnością jest karboksyterapia, niewykazująca żadnych działań niepożądanych, a przy tym dająca doskonałe efekty w walce z sińcami i workami. Zabieg polega na wypełnieniu przestrzeni pod powierzchnią skóry dwutlenkiem węgla. Organizm odczytuje to jako brak tlenu i intensywnie dąży do zwiększenia dopływu krwi do tego miejsca wraz z niezbędnymi składnikami odżywczymi. Zwiększone ukrwienie stymuluje wzmożoną produkcję kolagenu w okolicach oczu, czyniąc skórę napiętą i ujędrnioną. Dzięki temu karboksyterapia to doskonały zabieg przeciwzmarszczkowy, po którym okolice oczu rozjaśnią się, a nieestetyczne worki pod oczami znikną.

Dbanie o kondycję skóry wokół oczu to wymagające zadanie, ale warto poświęcić na to czas. Dzięki temu uda nam się odzyskać magiczne spojrzenie, a uporczywe worki i cienie pod oczami przestaną być codziennym zmartwieniem. Aby skorzystać ze skutecznych metod, dobrze jest również sięgać do miejsc w internecie, gdzie zostało to rzetelnie omówione, a zgromadzona tam wiedza może zapewnić szybkie i praktyczne zastosowanie.