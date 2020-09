W jaki sposób chronić firmę przed utratą danych?

Kradzież w XXI wieku zupełnie nie przypomina tego, z czym nam się kojarzy. Aby ukraść pieniądze, dokumenty, tajne informacje lub dane osobowe nie trzeba wychodzić na dwóch. Wystarczy skorzystać z odpowiedniego oprogramowania komputerowego.



Czasy się zmieniają, a wraz z nimi zagrożenia, z którymi musimy walczyć, aby chronić nasze dane, nasz majątek, nasze pomysły czy środki finansowe, zabezpieczające byt firmy. Wszystko oczywiście zależy do tego jak majętna jest firma, jaki jest profil jej działalności, co oferuje i jakie dane posiada. Im większa specjalizacja, firma działająca w szeroko rozumianej branży IT, kancelaria, firma produkcyjna – tym pokusa dla złodzieja większa. Więcej informacji na stronie internetowej http://emcek.com.pl/

XXI wiek to era przestępstw w tak zwanych białych rękawiczkach – wykonywanych w zaciszu własnego pokoju. Włamania na konta bankowe, serwery firm, kradzież danych, podsłuchiwanie i nagrywanie, niszczenie elektroniki – na to musimy być przygotowani. Na szczęście istnieje wiele rozwiązań pozwalających na ochronę np. klatki Faradaya . W jaki sposób chronić firmę?

Zobacz także: https://openzone.pl/zobacz-3-porady-jak-radzic-sobie-z-ochrona-firmy/

Nowoczesna klatka Faradaya

Projektowaniem i dostarczaniem klatek Faradaya zajmują się wyspecjalizowane firmy, które mają doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze techniczne. Klatka zabezpiecza przed ekranowaniem, filtrowaniem, działaniem pola elektromagnetycznego, które może uszkodzić elektronikę wszelkiego rodzaju.

Choć potocznie nazywana jest klatką to chodzi o specjalne kabiny elektromagnetyczne, które spełniają niezwykle ważne zadanie – chronią strategiczne z punktu widzenia urządzenia, jak serwerownie, gdzie przechowywane są kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania firmy dane. Chronią one przed działaniem zewnętrznych pól elektromagnetycznych. Klatka Faradaya posiadająca specjalną osłonę wykonaną z materiału przewodzącego, nie przepuszcza fal elektromagnetycznych zarówno z zewnątrz jak i na zewnątrz.

Skuteczne oprogramowanie

Posiadanie w firmie odpowiedniego oprogramowania pozwala uniknąć zainfekowania komputerów i serwerów, a także utratę danych, np. projektów, numerów kont, haseł. Oprogramowanie dotyczy nie tylko komputerów, ale również serwera.

Monitoring, alarmy

To oczywiście jest również niezwykle ważne i należy zadbać o to, aby firma po prostu była w maksymalny sposób chroniona. Dzięki temu będziemy mieli łatwą szansę na identyfikację osób poruszających się w biurze.