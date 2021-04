Wymiana okien na wiosnę – o czym warto pamiętać?

Stolarka okienna to jeden z tych elementów na rozkładzie mieszkania, który podlega codziennej eksploatacji. Naturalną rzeczą jest więc konieczność wymiany okien na nowe, jeśli użytkowane modele wykazują oznaki poważnego zużycia. Wielu prywatnych inwestorów czeka z wymianą okien do wiosny, czyli pory roku, podczas której przeprowadza się stosunkowo najwięcej remontów i renowacji. O czym warto pamiętać?

Kiedy wymienić okna na nowe?

Jak rozpoznać, że okna przestają spełniać swoje zadanie? Najpoważniejszym wskazaniem dla ich wymiany są uszkodzenia mechaniczne na powierzchni szyby czy też ramy okiennej. Najczęściej powstają w wyniku celowego lub przypadkowego uderzenia ciężkim przedmiotem, jak kamień czy złamana gałąź. W blokach często też dochodzi do uszkodzeń podczas remontów elewacji czy innych prac budowlanych.

Okna warto wymienić w sytuacji, gdy systematycznie tracą swoje dobre uszczelnienie, co automatycznie przyczynia się do trudności w ogrzewaniu czy schładzaniu pomieszczeń. Wielu inwestorów wymienia okna również z uwagi na brak odpowiedniego wyciszenia i tłumienia hałasów dochodzących z zewnątrz. Czasem montaż nowych okien podyktowany jest względami czysto estetycznymi, gdy chcemy dostosować ich kolor czy fakturę do nowej aranżacji wnętrz.

Wymiana okien – jakie okna wybrać?

Dobór odpowiedniej stolarki okiennej to klucz do energooszczędnego domu czy mieszkania, a także wygody jej codziennego użytkowania. Na rynku znajdziemy wiele funkcjonalnych rozwiązań, które ze względu na swoje praktyczne walory pozwalają zapomnieć o ponownej wymianie okien na wiele lat. Dużą popularnością cieszą się okna PVC, które są stosunkowo łatwe w utrzymaniu, a przy okazji wyróżniają się szeroką gamą wzorów i kolorów. Często są również niewrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne czy pożary, a do tego zachowują optymalny poziom szczelności nawet przy intensywnym użytkowaniu. Do dyspozycji mamy również tradycyjne okna drewniane, które prezentują się bardzo okazale, ale trzeba pamiętać o ich regularnym konserwowaniu i czyszczeniu z uporczywych zabrudzeń. Więcej o wyborze okien można dowiedzieć się z artykułów dostępnych na https://www.monterstolarki.pl/.

Wymiana okien na wiosnę – co wziąć pod uwagę?

Wiosna to idealna pora roku na wszelkiego rodzaju remonty, głównie ze względu na coraz wyższe temperatury i mniejsze ryzyko opadów. Proces wymiany okien składa się z kilku etapów – od przygotowania i wyczyszczenia ościeżnic, przez wymianę ram, aż po izolację, dlatego najbardziej optymalne warunki to brak opadów deszczu i umiarkowana temperatura powietrza. W przypadku, gdy zaplanowanej wymianie okien towarzyszą niekorzystne warunki zewnętrzne, miejsce montażu należy odpowiednio zabezpieczyć i umożliwić swobodną wentylację.