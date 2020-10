Wyposażenie warsztatu samochodowego – podnośnik czy kanał?

Każdy, kto zamierza dokonywać autonapraw, musi odpowiednio zaaranżować swój warsztat. Poza wyborem odpowiednich narzędzi i sprzętu ręcznego dylematem jest decyzja o zakupie podnośnika lub wybudowanie kanału. Jakie rozwiązanie jest najlepsze?

Komfort wykonywania prac

Należy powiedzieć od razu, że bez względu na wybór mechanik musi być gotowy na dyskomfort. Dlaczego? W jednym u drugim przypadku będzie musiał wiele godzin spędzać z uniesioną wysoko głową. Może to skutkować nadwyrężeniem mięśni karku lub w skrajnych przypadkach jego uszkodzeniem. Jednak można sobie z tym poradzić, wybierając właściwe wyposażenie.

Zalety i wady kanału w warsztacie samochodowym

Budowę kanału najlepiej jest zaplanować w momencie wykonywania stanu surowego pomieszczenia. Jego budowa wiąże się z dokonaniem głębokiego wykopu i zabezpieczeniem jego ścian. Do tego celu stosuje się wytrzymałe bloczki betonowe. Można oczywiście zamiast tego odpowiednio zazbroić ściany i dokonać wylewania monolitycznego betonu, jednak jest to rozwiązanie droższe i czasochłonne.

Powstały kanał najczęściej okłada się odpowiednimi płytkami lub tynkuje. Instaluje się w nim również opcjonalne urządzenia, oświetlenie i miejsce na narzędzia. Bardzo dużą zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności dokonywania regularnych przeglądów i serwisowania. Takie tematy po prostu nie istnieją. W wykopie nie ma czego serwisować, ponieważ jest on konstrukcją opisaną w projekcie budynku.

Należy jedynie pamiętać o tym, że praca w kanale ma swoje wady. Przede wszystkim jest w nim wilgotno i zimno. Stała wysokość pozwala na komfortowe wykonywanie prac jedynie przez jednego mechanika, chyba że wszyscy są tego samego wzrostu. Kanał należy odpowiednio zabezpieczać, żeby nikt do niego nie wpadł. Niestety często zapomina się o tym obowiązku, co skutkuje licznymi wypadkami.

Korzyści i trudności w korzystaniu z podnośników

Ten typ sprzętu umożliwia prowadzenie podobnych prac, co kanał. Jest jednak zdecydowanie bardziej wygodny. Wysokość zawieszenia pojazdu można dostosować do warunków każdej pracującej w zakładzie osoby. Praca wokół podnośnika może przebiegać w sposób uporządkowany ze względu na bezpośredni dostęp do narzędzi. Mechanik może swobodnie wykonywać potrzebne ruchy, co ułatwia jego pracę. Używanie podnośnika pozwala na dowolną aranżację warsztatu.

Jednak do podnośnika należy mieć odpowiednio wysoki budynek. To największa przeszkoda w instalacji tego typu urządzenia. Należy doliczyć nie tylko wysokość mechanika, ale również auto, które ma zmieścić się pod stropem. Podnośnik więc nie nada się wszędzie.