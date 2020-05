Wyścigi a rajdy samochodowe – gdzie tkwi różnica?

Wyścigi i rajdy wbrew pozorom nie stanowią tej samej dyscypliny sportu. Choć oba określenia bardzo często stosowane są wymiennie jako synonimy, to w rzeczywistości istnieje kolosalna różnica nie tylko w sposobie i zasadach, na jakich przeprowadzana jest rywalizacja, ale również w stosowanym sprzęcie czy wymaganiach terenowych. Zatem czym się różnią wyścigi i rajdy samochodowe?

Wyścigi i rajdy: nawierzchnia

Podstawową różnicę między wyścigami a rajdami samochodowymi stanowi nawierzchnia, po której ścigają się kierowcy. W przypadku wyścigów mamy najczęściej do czynienia ze specjalną infrastrukturą w postaci torów wyścigowych. Rajdy samochodowe to natomiast drogi publiczne zamknięte dla ruchu drogowego na określony czas. Możemy jeszcze wyróżnić rajdy terenowe, gdzie rywalizacja toczy się na bezdrożach, często w ekstremalnych warunkach.

Wyścigi i rajdy: kierowcy

Bardzo istotną kwestię stanowi również liczba osób wchodzących w skład załogi, która bierze udział w rywalizacji. Śledząc od czasu do czasu wyścigi Formuły 1 czy legendarny już wyścig 24-godziny Le Mans można z łatwością zauważyć, że kierowcy ścigają się w pojedynkę. Jeśli chodzi o rajdy samochodowe i terenowe – załogę tworzą dwie osoby: kierowca i pilot. Podobny układ jest niezbędny do zachowania płynności ruchu oraz bezpieczeństwa zawodników. Wystarczy wziąć pod lupę Rajd Dakar – tocząca się w iście spartańskich warunkach rywalizacja nie byłaby możliwa gdyby nie profesjonalne wsparcie osoby pilotującej, dysponującej odpowiednią wiedzą na temat profilu trasy. Ogromny prestiż, jakim z pewnością jest start w Rajdzie Dakar to nie tylko chwila chwały dla samego kierowcy – rola pilota często jest niedoceniana, jednak w przypadku Dakaru, ze skalą trudności którego nie może równać się żaden inny rajd terenowy na świecie, wkład pilota w zasługi załogi można określić jako „nieocenione”.

Wyścigi i rajdy: zasady

Największa różnica między wyścigami a rajdami samochodowymi i terenowymi tkwi bez wątpienia w zasadach, na jakich toczy się rywalizacja między zawodnikami. W wyścigach sprawa jest bardzo prosta – wygrywa kierowca, który jako pierwszy pokona linię mety po pokonaniu określonej liczby okrążeń toru. Rajdy samochodowe to nieco inny sposób rozstrzygania rywalizacji – najlepszą załogę wyłania się po przeanalizowaniu zsumowanych czasów, w jakich poszczególne ekipy pokonywały kolejne odcinki specjalne (OS).

Zobacz także: https://superweb.com.pl/sprawdz-czy-moglbys-byc-kierowca-rajdowym/

Wyścigi i rajdy: samochody

Obie formy rywalizacji różnią się od siebie również pod względem technicznym. Samochody wykorzystywane w wyścigach to specjalnie zaprojektowane do tego bolidy dostosowane do jazdy po płaskiej nawierzchni, którą najczęściej jest asfalt. „Rajdówki” natomiast to zmodernizowane samochody seryjne dobrze spisujące się w wymagających, czasem nawet ekstremalnych warunkach – tak jak ma to miejsce choćby w przypadku Rajdu Dakar. W zależności od specyfiki terenu, samochody rajdowe potrafią radzić sobie podczas obfitych opadów deszczu, śniegu, w błocie, a nawet na piasku i żwirze.